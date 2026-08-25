Sáng 25/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất với chủ đề “Hướng đến tương lai chung tự cường: đưa hợp tác kết nối công nghệ và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao sự phối hợp và công tác chuẩn bị của hai bên, cho rằng việc tổ chức kỳ họp đầu tiên trong thời gian ngắn sau khi thiết lập cơ chế thể hiện sự coi trọng đặc biệt và quyết tâm chính trị cao của hai Đảng trong việc sớm đưa cơ chế hợp tác mới vào triển khai thực chất, góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore. Đồng chí đánh giá việc lựa chọn phát triển nguồn nhân lực và kết nối công nghệ làm trọng tâm Đối thoại là “đúng và trúng”, bởi đây là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực cạnh tranh, khả năng tự cường và phát triển dài hạn của mỗi nước.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh hai Đảng cần tăng cường trao đổi thẳng thắn, thực chất, chia sẻ tầm nhìn và kinh nghiệm phát triển, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao năng lực thích ứng và cùng tìm kiếm những động lực phát triển mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai Đảng còn rất lớn, đồng chí đề nghị duy trì thường xuyên tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nền hành chính hiện đại, quản trị quốc gia hiệu quả, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách, phát hiện, đào tạo và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận có tầm nhìn. Hai bên cần thúc đẩy giao lưu giữa đội ngũ lãnh đạo trẻ có tiềm năng, mở rộng hợp tác giữa các tổ chức quần chúng, thanh niên và địa phương, góp phần làm sâu sắc hơn nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Nhất trí với những chia sẻ của đồng chí Trần Cẩm Tú, Phó Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Chan Chun Sing đánh giá cao việc hai Đảng sớm đưa cơ chế Đối thoại Chiến lược vào triển khai thông qua những kế hoạch hợp tác cụ thể; nhấn mạnh hai bên thẳng thắn chia sẻ cách tiếp cận và kinh nghiệm về quản trị, phát triển nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời trao đổi về khả năng kết nối tốt hơn những thế mạnh của hai nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Đối thoại, với hai nội dung “Dẫn dắt vì ngày mai: Phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai” và “Xây dựng mô hình hợp tác công nghệ mới: Hướng tới không gian đổi mới sáng tạo chung”, các tham luận của hai bên tập trung trao đổi về hai vấn đề có vai trò, ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của hai nước, đào tạo cán bộ, phát triển con người và nâng cao năng lực, kết nối khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai Đảng, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, khả năng hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả. Hợp tác đào tạo cần được triển khai theo hướng dài hạn, có hệ thống, liên thông giữa các chương trình, bám sát yêu cầu thực tiễn và chú trọng cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Phát biểu tham luận về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định Việt Nam lựa chọn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá chiến lược hàng đầu; với yếu tố quyết định làm nên thành công vẫn là con người, đào tạo nguồn nhân lực là ưu tiên chiến lược, mong muốn Singapore đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi bên.

Chia sẻ cùng chủ đề, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định đầu tư phát triển năng lực quản trị và chính sách công chính là đầu tư cho phát triển bền vững, tăng cường tự chủ chiến lược; cho biết hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giữa Học viện và các đối tác Singapore đã có nền tảng thực chất, bày tỏ mong muốn tiến tới xây dựng khuôn khổ hợp tác dài hạn, có hệ thống hơn nữa nhằm hình thành mạng lưới nghiên cứu, trao đổi lý luận, chia sẻ tri thức giữa Việt Nam-Singapore.

Tại phiên trao đổi về kết nối khoa học công nghệ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chia sẻ, Việt Nam đang chuyển mạnh mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; từ tiếp nhận, ứng dụng công nghệ sang nâng cao năng lực cải tiến, làm chủ và đồng sáng tạo. Theo đó, cần tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và trường đại học; phát huy vai trò của doanh nghiệp trong đưa công nghệ ra thị trường, đồng thời Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế, chia sẻ rủi ro và tạo điều kiện để những công nghệ, sản phẩm mới được hình thành và phát triển.

Từ góc độ chính sách, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, Nghị quyết số 19-NQ/TW mới đây của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới mô hình phát triển đã xác định hướng chuyển đổi tổng thể: xây dựng mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững, và hội nhập; lấy con người làm trung tâm; lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo làm động lực chính; nhận định mục tiêu xây dựng “không gian phát triển chung” là một cách tiếp cận phù hợp cho giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiết thực, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay; nhấn mạnh với vai trò là đơn vị chủ trì, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ ngành liên quan triển khai hiệu quả các kết luận quan trọng của Đối thoại Chiến lược.

Tham luận của Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Desmond Choo chia sẻ kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực gắn với yêu cầu của nền kinh tế, nâng cao năng lực đội ngũ khu vực công và chuẩn bị nguồn nhân lực thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan nhấn mạnh trong quá trình phát triển của mình, Singapore học hỏi từ nhiều nước, trong đó có Việt Nam; mong muốn hai Đảng đóng vai trò dẫn dắt đẩy mạnh quá trình liên kết toàn diện giữa hai nước, nhất là về khoa học-công nghệ và đặc biệt là giáo dục-đào tạo qua kinh nghiệm 30 năm hợp tác thiết thực trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Phát triển số và thông tin Singapore Josephine Teo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp và thị trường, phát triển nhân lực công nghệ; nhất trí tăng cường kết nối các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát huy những thế mạnh bổ trợ; thúc đẩy liên kết giữa cơ quan nhà nước, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Trên cơ sở ý kiến nhất trí của hai bên về việc chú trọng nâng cao tư duy chiến lược, năng lực quản trị, hoạch định chính sách, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và làm chủ khoa học-công nghệ, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị triển khai thực hiện Tuyên bố chung hai nước về Chiến lược Kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore với tầm nhìn dài hạn; tập trung làm rõ các giải pháp, cơ chế để sớm thống nhất và triển khai Chiến lược Kết nối công nghệ giai đoạn 2026-2030.

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, mô hình hợp tác mới cần phát huy vai trò của Nhà nước, giới khoa học và doanh nghiệp, mục tiêu không chỉ dừng ở thu hút đầu tư hay chuyển giao công nghệ mà hướng tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển, từng bước cùng làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm và giá trị mới.

Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore. (Ảnh: TTXVN)

Kết thúc Đối thoại, hai bên thông qua Kết luận cuộc họp Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, thống nhất tiếp tục phối hợp cụ thể hóa các nhận thức chung và định hướng đã trao đổi thành chương trình, kế hoạch và kết quả hợp tác cụ thể. Cũng trong khuôn khổ Đối thoại, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ.

Việc tổ chức thành công Đối thoại Chiến lược lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, tạo thêm một kênh trao đổi chính trị và tham vấn chính sách có chiều sâu. Kết quả Đối thoại cho thấy hợp tác giữa hai bên đang được mở rộng từ kết nối kinh tế, đầu tư và sản xuất sang kết nối sâu hơn về tri thức, công nghệ và con người; từ trao đổi kinh nghiệm sang cùng nâng cao năng lực và kiến tạo những mô hình hợp tác mới. Qua đó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng được chuyển hóa thành những định hướng và chương trình hợp tác thiết thực, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển thực chất, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.