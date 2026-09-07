Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” (Thông báo số 155-TB/VPTW ngày 25/8/2026).

Theo Thông báo số 155-TB/VPTW, ngày 20/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình triển khai xây dựng Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Sau khi nghe Ban Tổ chức Trung ương báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận, yêu cầu thống nhất nhận thức về vị trí, mục tiêu và yêu cầu của Đề án.

Đề án là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trực tiếp nghiên cứu, đánh giá phương thức Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả chuyển hóa đường lối, chủ trương thành hành động, kết quả trong thực tiễn.

Báo cáo sơ kết phải bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; đánh giá đầy đủ, thực chất kết quả thực hiện từ Trung ương đến cơ sở, cả trước và sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Phải tập trung làm rõ 5 điểm nghẽn chủ yếu: (i) Khoảng cách từ chủ trương của Đảng đến thể chế hóa và tổ chức thực hiện còn khá lớn. (ii) Ranh giới giữa lãnh đạo chính trị với quản lý nhà nước, giữa thẩm quyền tập thể với trách nhiệm người đứng đầu có nơi chưa rõ. (iii) Phân cấp, phân quyền chưa đồng bộ với thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu và kiểm soát quyền lực. (iv) Năng lực nghiên cứu, dự báo, cảnh báo sớm chưa đáp ứng yêu cầu. (v) Dữ liệu, phản hồi của Nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa được sử dụng thường xuyên trong lãnh đạo, đánh giá.

Đề án cần tập trung nghiên cứu, làm rõ và hoàn thiện 7 nội dung cốt lõi. Đó là, thống nhất nhận thức, vận hành thực chất cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Nâng cao chất lượng toàn bộ quá trình từ xây dựng, ban hành chủ trương đến thể chế hóa, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và điều chỉnh. Đổi mới công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục, vận động; phát huy dân chủ thực chất, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Công tác tổ chức, cán bộ phải phù hợp với mô hình bộ máy mới. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo, xử lý sớm. Phát huy trách nhiệm nêu gương, xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa liêm chính và trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, quản trị rủi ro và chuyển đổi số trong Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thống nhất tiếp tục nghiên cứu phương án xây dựng Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, làm rõ những nội dung thực sự mới, đã chín, đã rõ, có đầy đủ cơ sở chính trị, lý luận, thực tiễn và bảo đảm tính khả thi. Nghị quyết cần tập trung làm rõ phương thức Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo, cầm quyền và cơ chế chuyển chủ trương, quyết sách thành kết quả; làm rõ nguyên tắc, trách nhiệm từ xây dựng chủ trương đến thể chế hóa, phân công, tổ chức thực hiện, kiểm tra, phản hồi, điều chỉnh. Không thu hẹp thành một quy trình hành chính, đồng thời không mở rộng thành nghị quyết tổng hợp về mọi mặt công tác xây dựng Đảng. Những lĩnh vực đã có nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị chuyên đề chỉ tập trung xác định nguyên tắc, cơ chế và yêu cầu trực tiếp liên quan đến phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng...