Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực tế một số dự án tại Hà Nội

Ngày 29/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi kiểm tra thực tế Dự án đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Dự án Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra thực địa tại Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục). (Ảnh: TTXVN)

Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m, đi qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng, có vai trò quan trọng trong việc khép kín tuyến vành đai 1. Tuyến đường này được đưa vào khai thác không chỉ giảm ùn tắc ở khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông của thành phố.

Kiểm tra tại đây, biểu dương nỗ lực của thành phố Hà Nội trong công tác giải phóng mặt bằng và chăm lo cuộc sống mới cho nhân dân; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tích cực triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ các hạng mục, phấn đấu sớm thông xe toàn tuyến, phát huy hiệu quả cao nhất của dự án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra thực địa tại Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục). (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh đường vành đai 1 là tuyến giao thông đóng vai trò huyết mạch trong việc giảm tải ùn tắc nội đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác vận động, thuyết phục người dân đồng thuận bàn giao đất để thi công hoàn thành dứt điểm dự án, làm rõ mục tiêu dự án là vì sự phát triển chung của thành phố, tính ưu việt của chính sách tái định cư; đồng thời tiến hành quy hoạch cảnh quan kiến trúc đô thị hai bên tuyến đường, không để diễn ra các hoạt động kinh doanh gây ảnh hưởng giao thông, mất trật tự và mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ…

Kiểm tra , Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, bày tỏ tin tưởng việc khánh thành ngôi trường cùng nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thành phố sẽ đáp ứng tốt nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh Thủ đô ngay trong năm học mới 2026-2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới tại Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, phường Yên Hòa. (Ảnh: TTXVN)

Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi nằm trên địa bàn phường Yên Hòa, là một trong 4 trường Trung học phổ thông công lập mới của Hà Nội được kịp thời đưa vào vận hành phục vụ năm học 2026-2027. Trường rộng gần 13.000m2, quy mô 4 tầng nổi, 1 tầng hầm. Trường được thiết kế đầy đủ phòng học, phòng bộ môn, nhà đa năng, thư viện, phòng âm nhạc, phòng truyền thống, phòng y tế, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật... Khu hiệu bộ, ngoài phòng hội đồng giáo viên, có phòng hoạt động công đoàn, phòng nghỉ giáo viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục quan tâm tới cơ sở vật chất, xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn với các hoạt động giáo dục phải hướng tới phát triển toàn diện; kết hợp hài hòa giữa học văn hóa và các bộ môn nghệ thuật, thể thao, ngoại ngữ nhằm tạo không khí vui tươi, giúp học sinh yêu thích môi trường học tập; tổ chức khám sức khỏe định kỳ để theo dõi thể trạng, phát hiện sớm bệnh học đường, giúp học sinh phòng bệnh và có kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát hiện và bồi dưỡng sớm cho học sinh có năng khiếu nghệ thuật, thể thao, các môn STEM; khuyến khích các Trường đại học xét tuyển thẳng đối với học sinh có quá trình học tập xuất sắc xuyên suốt 12 năm học; chú trọng định hướng nghề nghiệp để các em học sinh có lựa chọn phù hợp với trình độ, năng lực và nhu cầu thực tế của xã hội.