Tuyên Quang: Nhiều phương tiện bị nổ lốp, chết máy khi qua Km34, Quốc lộ 2 (đoạn qua xã Hàm Yên)

Nhiều phương tiện bị nổ lốp, chết máy khi qua Km34, Quốc lộ 2 do mặt đường lầy lội, hố sâu nguy hiểm. Tình trạng mất an toàn giao thông nghiêm trọng tại đây.

Thời gian qua, người tham gia giao thông qua khu vực Km34 đến Km35 trên Quốc lộ 2, đoạn qua địa phận xã Hàm Yên (khu vực hầm cầu vượt cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang), liên tục phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông nghiêm trọng tại đây. Việc di chuyển qua đoạn đường này đã trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với các lái xe khi lưu thông qua khu vực.

Theo ghi nhận, mặc dù cầu vượt trên tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang đã thi công xong từ lâu, nhưng đoạn Quốc lộ 2 bên dưới vẫn bị bỏ lại trong tình trạng nham nhở, lầy lội. Mặt đường xuất hiện nhiều hố sâu chứa nước mưa, cùng với hàng loạt “ổ gà”, “ổ voi” và “sống lưng khủng” nhô lên đầy nguy hiểm. Khi trời mưa, nước ngập che lấp các hố sâu khiến nhiều tài xế không thể quan sát được chướng ngại vật để chủ động tránh né.

Hậu quả là nhiều xe ô tô khi lưu thông qua đây đã bị sập hố, dẫn đến nổ lốp. Không dừng lại ở đó, nhiều phương tiện đã bị chết máy giữa chừng do sập hố nước, thậm chí có cả xe container bị sập hố nghiêng hẳn sang một bên, gây ách tắc và nguy hiểm trực tiếp cho các phương tiện khác. Việc vượt qua đoạn đường này của các tài xế hiện tại là vô cùng vất vả và khó khăn.

Trước thực trạng đáng báo động trên, người dân tha thiết mong muốn các đơn vị thi công cùng cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng có biện pháp khắc phục triệt để. Cần sớm tiến hành sửa chữa, san lấp các hố sâu, dọn dẹp mặt đường nham nhở để hoàn trả lại làn đường cho Quốc lộ 2 bằng phẳng, an toàn. Việc nhanh chóng loại bỏ các "bẫy" giao thông này là vô cùng cấp bách để ngăn ngừa các sự cố hỏng hóc phương tiện và đảm bảo an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông.