Va chạm giữa ô tô và xe máy, một học sinh nhập viện cấp cứu

Vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô điện và xe máy điện do học sinh điều khiển xảy ra trên đường Bà Triệu, phường Kon Tum khiến em học sinh bị thương phải đưa đi cấp cứu.

​Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/10, tại đường Bà Triệu, tổ 16, phường Kon Tum, đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô điện và xe máy điện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe ô tô điện do ông T.Q.B điều khiển, lưu thông trên đường Bà Triệu. Khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe máy điện do một em học sinh điều khiển đang lưu thông theo hướng từ đường Đào Duy Từ lên đường Nguyễn Viết Xuân.

​Cú va chạm mạnh khiến em học sinh ngã xuống đường, bị thương. Ngay sau đó, em đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

​​Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. ​Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.