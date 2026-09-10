TIN BUỒN

Cụ Nguyễn Văn Thời, sinh năm 1951; quê quán: Thôn Tân Thành, xã Tân Việt, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh).

Do tuổi cao, bệnh trọng đã từ trần hồi 06 giờ 25 phút ngày 10/9/2026 (tức ngày 29 tháng 7 năm Bính Ngọ). Hưởng thọ 76 tuổi.

- Lễ khâm liệm, nhập quan lúc 06 giờ 00’ ngày 11/9/2026 tại nhà riêng: khu phố Tân Việt, phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh.

- Lễ viếng được cử hành từ 07 giờ 00' ngày 11/9/2026 đến 09 giờ 00' ngày 12/9/2026 tại nhà riêng.

- Lễ truy điệu, di quan được cử hành lúc 09 giờ 00' ngày 12/9/2026 tại nhà riêng; Hỏa táng tại tại Đài hóa thân An Sinh Vĩnh Hằng, thành phố Quảng Ninh; An táng hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh.

Thay mặt gia đình:

Trưởng nam: Nguyễn Văn Tuấn

Dâu trưởng: Vũ Thị Hải Yến

Trưởng nữ: Nguyễn Thị Thúy

Rể trưởng: Lê Hồng Vân

Thứ nữ: Nguyễn Thị Thoa

Rể thứ: Nguyễn Văn Tám

Trân trọng kính báo.