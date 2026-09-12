Lời cảm tạ

Cụ ông Nguyễn Văn Thời, sinh năm 1951, do tuổi cao, bệnh trọng đã từ trần hồi 06 giờ 25 phút ngày 10/9/2026 (tức ngày 29 tháng 7 năm Bính Ngọ); hưởng thọ 76 tuổi.

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

Các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh, Công an các đơn vị, địa phương.

Họ hàng nội ngoại, bà con lối xóm, cùng bạn bè thân hữu gần xa, đồng chí, đồng đội.

Đã thăm hỏi, động viên lúc ốm đau và đến thăm viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, tiễn đưa cụ ông Nguyễn Văn Thời về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình:

Quả phụ: Khổng Thị Giá

Trưởng nam: Nguyễn Văn Tuấn

Dâu trưởng: Vũ Thị Hải Yến

Trưởng nữ: Nguyễn Thị Thuý

Rể trưởng: Lê Hồng Vân

Thứ nữ: Nguyễn Thị Thoa

Rể thứ: Nguyễn Văn Tám

Cùng các con, cháu!