Văn phòng công chứng Giếng Đáy thông báo thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở

Văn phòng công chứng Giếng Đáy thông báo:

1. Thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở: Địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng theo Giấy đăng ký hoạt động trước đây: “Ô số 14, Lô 1, Quy hoạch Khu đô thị Nam Ga Hạ Long, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”.

Nay thay đổi thành: “Ô số 14, Lô 1, Quy hoạch Khu đô thị Nam Ga Hạ Long, phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh”.

2. Thông tin của các công chứng viên của Văn phòng:

- Bà Tống Thị Thu Thủy – Công chứng viên hợp danh, Trưởng Văn phòng. Sinh ngày 08/11/1975. Nơi ở hiện tại: Tổ 10, khu phố Bãi Cháy 3, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh.

- Bà Nguyễn Thị Minh Hoa – Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Sinh năm: 1968. Nơi ở hiện tại: Số 84 Văn Lang, tổ 5, khu Hồng Gai 3, phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh.

- Ông Hoàng Văn Ngọc – Công chứng viên hợp danh. Sinh ngày 06/12/1990. Nơi ở hiện tại: Thôn Đồng, xã Quang Tân, thành phố Quảng Ninh.

Trân trọng thông báo!