Xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát và thành viên trong đoàn.

Nhiều nỗ lực, kết quả tích cực trong bối cảnh Đảng bộ mới được thành lập

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị và sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, các ban tham mưu, giúp việc và các đảng ủy trực thuộc.

Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn thống nhất đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, đạt kết quả tích cực trong bối cảnh Đảng bộ mới được thành lập, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, nhiệm vụ rộng và đặc thù.

Đảng bộ có 19 đảng bộ trực thuộc, 1.088 tổ chức đảng, hơn 15.000 đảng viên; có 151 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang công tác, sinh hoạt trong Đảng bộ. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, điều phối, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm nêu gương.

Ghi nhận những kết quả nổi bật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác cán bộ cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình; việc cụ thể hóa các quy định mới, phân cấp quản lý, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và quản lý cán bộ từng bước đi vào nền nếp, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác đánh giá cán bộ có chuyển biến theo hướng gắn với nhiệm vụ, sản phẩm và đánh giá định kỳ hằng quý. Một số đơn vị đã chủ động lượng hóa tiêu chí, xây dựng biểu mẫu, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng kết quả đánh giá trong bố trí, sử dụng và quy hoạch cán bộ; đã kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với 29 tổ chức đảng và 21 đảng viên; công tác thẩm tra, xác minh tài sản, thu nhập, kết luận tiêu chuẩn chính trị từng bước được tăng cường.

Bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách cơ bản được triển khai đồng bộ. Chuyển đổi số trong công tác Đảng, công tác cán bộ đã có nhiều cách làm mới như số hóa hồ sơ, cơ sở dữ liệu đảng viên, Sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống điều hành tác nghiệp, phần mềm đánh giá và một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo…

Đổi mới công tác cán bộ, hình thành dữ liệu dùng chung và ứng dụng AI

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục quan tâm khắc phục một số nội dung đã được chỉ ra.

Từ kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị kết nối, điều phối, thúc đẩy chất lượng tham mưu chiến lược của Đảng bộ; tăng phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu, phản biện chéo đối với những vấn đề lớn, đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ ; xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thẩm định, phản biện chính sách và năng lực số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 220 phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng với đó đưa việc thực hiện nghị quyết đi vào chiều sâu, sau quán triệt phải chuyển thành danh mục nhiệm vụ rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ mốc tiến độ và rõ các tiêu chí đánh giá; kiểm soát quyền lực, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; chuyển từ kiểm tra khi có vụ việc sang giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa và tăng trách nhiệm giải trình.

Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thẩm định, phản biện chính sách và năng lực số.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu từng bước hình thành dữ liệu dùng chung về tổ chức, cán bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ; kết nối dữ liệu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo đi đôi với bảo đảm tuyệt đối an toàn, bí mật thông tin.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu, bổ sung hồ sơ, minh chứng đối với những nội dung cần làm rõ; phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp đối với các hạn chế; lựa chọn những mô hình, cách làm thực sự hiệu quả, có sản phẩm và tác động rõ. Trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, Đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ những ý kiến nhận xét, đánh giá tại Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và các ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị.

Đồng chí cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương phải hoàn thành khối lượng công việc rất lớn của các cơ quan tham mưu chiến lược, các cơ quan đào tạo, nghiên cứu khoa học, các cơ quan trong khối truyền thông, báo chí.

Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Ngoài kế hoạch chung của Đảng bộ, mỗi đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện với những yêu cầu rất cụ thể, chi tiết cùng thời gian để thực hiện; sẽ có công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện này.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Nhấn mạnh điều này, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ: trong giai đoạn hiện nay, Quốc hội thể chế hóa rất nhanh các quyết sách của Trung ương thành các luật, nghị quyết, khuôn khổ pháp lý nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Từ thực tiễn đó đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực thực thi, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là công tác tham mưu chiến lược đối với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu bật nhiệm vụ của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương hiện nay là phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác truyền thông, báo chí; củng cố, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.