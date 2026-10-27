Xe tải cẩu bất ngờ trôi xuống sông Hồng khi chờ đò

Trong lúc chờ qua đò tại bến Nam Thanh (Ninh Bình), một xe tải cẩu bất ngờ trôi xuống sông Hồng.

Ngày 26/10, lãnh đạo UBND xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe tải cẩu trôi xuống sông Hồng khi đang chờ qua đò.

Chiếc xe tải cẩu chìm một phần dưới sông Hồng sau khi mất phanh, trôi xuống nước tại bến đò Nam Thanh, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chiếc xe tải cẩu di chuyển đến bến đò Nam Thanh, xã Nam Ninh, để chờ qua sông. Trong lúc chờ đò, phương tiện bất ngờ mất phanh, trôi xuống sông Hồng.

Bến đò Nam Thanh là tuyến giao thông đường thủy kết nối xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình với xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên.

Lãnh đạo UBND xã Nam Ninh cho biết, vụ việc không gây thiệt hại về người. Chiếc xe tải cẩu sau đó đã được đưa lên bờ.