Xử lý lái xe đầu kéo điều khiển phương tiện quá thời gian quy định

Ngày 1-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết, Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa dừng, kiểm tra và phát hiện tài xế D.H.P (28 tuổi, trú phường Phan Rang) điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian làm việc theo quy định.

Tài xế D.H.P và xe tải vi phạm quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý tài xế D.H.P nội dung trên và lập biên bản xử lý Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ thương mại vận tải N.T hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định về thời gian điều khiển xe.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã tiếp nhận thông tin từ Phòng 2, Cục Cảnh sát giao thông và kịp thời tổ chức dừng phương tiện, kiểm tra, xử lý vi phạm thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. Việc này đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông do lái xe làm việc quá thời gian, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện và các đơn vị kinh doanh vận tải, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.