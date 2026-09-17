Đồng Nai: Khởi tố vụ án liên quan đến tai nạn trên đường Đặng Văn Trơn

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn khiến một người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 9/9, tại khu vực đường Đặng Văn Trơn, khu phố Hiệp Hòa, phường Trấn Biên xảy ra vụ va chạm giữa xe ô-tô bán tải biển số 60C-233.44 do ông L.H. (65 tuổi, thường trú tại phường Trấn Biên), điều khiển và xe ô-tô 16 chỗ biển số 60H-192.80 do ông L.V.T. (70 tuổi, ngụ phường Phước Tân) điều khiển.

Sau va chạm, xe bán tải tiếp tục va vào xe ô-tô taxi biển số 60H-153.42 do ông T.M.T. (39 tuổi) điều khiển; xe mô-tô biển số 60F1-646.61 do anh P.K.B. (36 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) điều khiển và xe mô-tô biển số 60F2-917.94 do chị H.N.T. (35 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hậu quả, anh P.K.B. tử vong tại chỗ; chị H.N.T. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn.(Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Qua xác minh ban đầu, chị T. bị xây xát ngoài da, chưa phát hiện sức khỏe có dấu hiệu bất thường. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến Đặng Văn Trơn và địa bàn phường Trấn Biên, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ để củng cố hồ sơ xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.