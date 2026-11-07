Xử phạt hai thanh thiếu niên 'làm xiếc' trên đường phố ở Khánh Hoà

Hai thanh thiếu niên đã điều khiển phương tiện giao thông bốc đầu, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngày 5/11, Phòng CSGT - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết xử lý vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp về hành vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một người điều khiển xe máy có hành vi chạy bằng một bánh trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

Clip ghi lại cảnh 2 thanh niên “làm xiếc” bằng xe máy

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT - Công an tỉnh Khánh Hoà đã xác định người điều khiển xe máy chạy bằng một bánh là H.T.H (SN 2005, trú tại xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa), không có giấy phép lái xe theo quy định. Phòng CSGT - Công an tỉnh Khánh Hoà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Cục CSGT đã gửi đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy điện lạng lách, đánh võng trên đường số 12, Khu đô thị Hà Quang 1, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho Phòng CSGT - Công an tỉnh Khánh Hoà xử lý.

Qua làm việc xác định người điều khiển xe điện lạng lách, đánh võng là em N.T.H (SN 2013, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Phòng CSGT - Công an tỉnh Khánh Hoà đã xử phạt em N.T.H về hành vi trên, đồng thời xử phạt chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cả người điều khiển xe máy điện và chủ phương tiện đã thừa nhận hành vi sai phạm, chấp hành các quyết định xử phạt, viết cam kết không tái phạm.