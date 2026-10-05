13 năm nối dài những chuyến thiện nguyện

Không có nguồn quỹ lớn, cũng chẳng ai quá dư dả, 6 người phụ nữ trong Nhóm Từ thiện Quảng Ninh thân yêu vẫn bền bỉ góp tiền, góp sức, kết nối những tấm lòng để giúp người khó khăn. Suốt 13 năm, những chuyến đi cứ nối dài, bởi với các chị, làm việc thiện đã trở thành một phần cuộc sống.

Gặp 3 thành viên của Nhóm Từ thiện Quảng Ninh thân yêu gồm chị Phạm Thị Minh Hà, Phó nhóm, kinh doanh nhỏ tại nhà; chị Đỗ Thị Thanh đã nghỉ hưu và chị Nguyễn Thị Phương làm nội trợ, câu chuyện của chúng tôi liên tục nối từ những cái Tết gói bánh chưng đến những chuyến cứu trợ vùng lũ, giúp người nghèo, người khuyết tật. Mỗi người một hoàn cảnh, công việc nhưng khi nhắc đến những chuyến thiện nguyện, cả ba đều hào hứng kể.

Nhóm Từ thiện Quảng Ninh thân yêu trao hỗ trợ xây nhà đợt 1 cho ông Phạm Công Đức.

Nhóm đã hoạt động 13 năm, ban đầu mang tên Từ thiện Bình Sơn và An Sơn, theo tên hai khu dân cư cũ của phường Cao Sơn trước đây. Sau một vài lần thay đổi, năm 2025, nhóm chính thức lấy tên Nhóm Từ thiện Quảng Ninh thân yêu.

Nhóm hiện có 6 thành viên gồm các chị Hồng, Hà, Thanh, Phương, Nga, Thủy. Hầu hết các chị từng tham gia công việc ở khu phố, có điều kiện gần dân, hiểu những hoàn cảnh khó khăn. Riêng chị Hà đã có khoảng 30 năm gắn với hoạt động thiện nguyện. Từ khi còn tham gia công tác xã hội ở phường, chị đã tích cực vận động, giúp đỡ những gia đình khó khăn. Sau này, khi cùng các chị em lập nhóm, những việc chị từng làm riêng lẻ có thêm những người đồng hành.

Các thành viên trong nhóm Từ thiện Quảng Ninh thân yêu được nhận giấy khen của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Quảng Ninh.

Chỉ có 6 thành viên nhưng các chị phân chia công việc khá rõ. Người nắm thông tin, xác minh hoàn cảnh; người vận động nguồn lực và cùng chuẩn bị hàng hóa, phương tiện... Khi có trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, các thành viên lập tức kết nối, người nào lo việc người ấy để có thể chuẩn bị nhanh và lên đường sớm nhất. Nhóm không có nguồn tài chính cố định. Mỗi tháng, các thành viên đều tiết kiệm một khoản từ chi tiêu gia đình để khi cần có thể góp ngay, sau đó vận động thêm người thân, bạn bè, nhà hảo tâm. MTTQ, Hội Chữ thập đỏ, chính quyền địa phương cùng nhiều tổ chức, cá nhân cũng đồng hành với nhóm.

Chị Hà chia sẻ: “Khó nhất là tạo được lòng tin. Muốn mọi người tin thì mình phải làm thật, trao đúng người, đúng hoàn cảnh và rõ ràng trong từng khoản vận động. Những việc làm thật, ý nghĩa qua nhiều năm đã giúp nhóm tạo dựng niềm tin để mỗi khi kêu gọi cho một hoàn cảnh khó khăn, nhiều người lại sẵn lòng chung tay”.

Có những năm Tết đã cận kề, nhà riêng chưa sắm sửa được bao nhiêu, bánh chưng cũng chưa gói, 6 thành viên lại tất bật mua gạo, đỗ, thịt, rửa lá rồi gói hàng trăm chiếc bánh trao cho các gia đình khó khăn. Mùa mưa lũ, các chị vận động mì tôm, nước uống, bánh và nhu yếu phẩm rồi lên đường. Có chuyến đi hàng trăm, thậm chí cả nghìn cây số; có nơi nước còn ngập ngang người, các chị vẫn tìm cách đưa nhu yếu phẩm, quần áo tới bà con.

Trong những hành trình ấy, chị Hà nhớ nhất chuyến thiện nguyện tới Tiên Yên, Ba Chẽ cách đây nhiều năm. Khi đó, con trai chị mới 11 tuổi và cùng bố mẹ tham gia. Trên đường đi, chiếc ô tô không may lao xuống vực nhưng ba thân cây phía dưới giữ xe lại, mọi người thoát nạn. Vừa ra khỏi xe, cậu bé nói: “Gia đình mình làm việc thiện nên mẹ thiên nhiên sẽ giúp, chúng ta không sao đâu”. Câu nói trẻ thơ khiến chị Hà nhớ mãi. Sau tai nạn ấy, gia đình vẫn tiếp tục ủng hộ chị làm thiện nguyện; chồng chị thường xuyên đồng hành trong những chuyến đi xa.

Gần đây, nhóm vận động hỗ trợ ông Phạm Công Đức, khu Cẩm Sơn 2, phường Cửa Ông. Ông Đức là người khuyết tật, một mình nuôi con, nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp. Nhóm hỗ trợ nhiều đợt với tổng số tiền gần 40 triệu đồng, đồng thời kết nối các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm cùng chung tay. Từ nguồn hỗ trợ của cộng đồng, căn nhà trị giá trên 200 triệu đồng đã hoàn thành. Nhóm còn tặng bàn ghế, tủ, giường, chăn ga, gối đệm, cửa và một số vật dụng cần thiết. Ông Đức xúc động: “Nếu không có Nhóm Từ thiện Quảng Ninh thân yêu cùng các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân giúp đỡ, có lẽ bố con tôi không bao giờ có được ngôi nhà mới để tránh mưa, tránh bão”.

13 năm hoạt động, các thành viên cũng gặp không ít khó khăn. Người hiểu thì ủng hộ, người chưa hiểu còn hoài nghi. Sức khỏe của các chị giờ không còn như trước, người từng trải qua hai cuộc đại phẫu, người mắc tiểu đường, u tuyến giáp. Nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện dừng lại. “Giúp được một người bớt khó khăn là mình vui. Còn sức khỏe, còn làm được thì chúng tôi còn đi”, các chị chia sẻ.

Nhóm Từ thiện Quảng Ninh thân yêu trao tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ba Chẽ dịp đầu năm học mới 2026.

Nhóm và các thành viên đã nhận được nhiều giấy khen của Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Quảng Ninh cùng các cơ quan, tổ chức. Nhưng với 6 người phụ nữ ấy, niềm vui lớn nhất vẫn là một mái nhà được dựng lên, một gia đình nghèo có cái Tết đủ đầy hay một người gặp hoạn nạn được sẻ chia đúng lúc. 13 năm của Nhóm Từ thiện Quảng Ninh thân yêu, hay 30 năm gắn với việc thiện như chị Hà, đều bắt đầu từ một điều giản dị: Thấy người khó thì không thể làm ngơ.