Ban CHQS phường Việt Hưng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 16 và 17/11, Ban Chỉ huy Quân sự phường Việt Hưng phối hợp với Chi đoàn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Việt Hưng, Chi đoàn khu phố Vạn Yên tổ chức thăm hỏi, động viên và triển khai chương trình hỗ trợ thường xuyên đối với 3 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cháu Đặng Vũ Anh Nhi (sinh năm 2018).

Tại các gia đình, đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và tình hình học tập của các cháu; đồng thời chia sẻ những khó khăn với gia đình. Nhằm tiếp thêm động lực, tạo điều kiện để các cháu yên tâm học tập và phát triển, Ban Chỉ huy Quân sự phường hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng; Chi đoàn Ban Chỉ huy quân sự phường hỗ trợ mỗi cháu 10kg gạo/tháng đến hết 18 tuổi. Các phần hỗ trợ được duy trì hằng tháng, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cháu Vũ Anh Thư (sinh năm 2022).

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thắt chặt tình đoàn kết quân dân tại địa phương. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang phường Việt Hưng trong tham gia công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên thiết thực, giúp các cháu có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.