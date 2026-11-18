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Kinh tế
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Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
Giáo dục
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Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
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Văn hoá
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Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
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Xã hội
Y tế
2.729 - là số trẻ 7 tuổi tại Quảng Ninh được tiêm bổ sung vắc-xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td)
18/11/2026 09:29
Báo Quảng Ninh trên
Mỗi ngày một con số
17/11/2026 09:14
5.230,85 ha - là diện tích khu vực biển Quảng Ninh đã giao để nuôi trồng thủy sản
16/11/2026 09:09
61.324 tỷ đồng - là tổng thu từ du lịch 10 tháng năm 2026 của Quảng Ninh
14/11/2026 09:09
91,41% - là tỷ lệ thửa đất của Quảng Ninh có dữ liệu đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”
12/11/2026 09:19
1.786 ha - là diện tích rừng ngập mặn được trồng mới và phục hồi tại Quảng Ninh trong giai đoạn 2021-2025
11/11/2026 09:29
28 - là số cụm công nghiệp thành lập mới hoặc mở rộng trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay
từ khóa:
#Vắc-xin Td
#Tiêm chủng
#Uốn ván
#Bạch hầu
#Miễn dịch cộng đồng
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