Bệnh viện xã hội chủ nghĩa - Hướng đi mới vì sức khỏe nhân dân

Ngày 15/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh phê duyệt Đề án xây dựng thí điểm mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí giai đoạn 2026-2030. Đây là hướng đi mới trong phát triển bệnh viện công lập, không đơn thuần mở rộng quy mô hay nâng cao năng lực điều trị, mà còn đổi mới cách quản lý, phục vụ, quan tâm nhiều hơn đến người bệnh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới nền y tế công bằng, chất lượng, nhân văn, vì sức khỏe nhân dân.

Chăm sóc toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau

Miễn phí gửi xe, nước uống, hỗ trợ bữa ăn cho người bệnh phải nhịn ăn để xét nghiệm, bố trí chỗ nghỉ cho người nhà bệnh nhân khó khăn, hỗ trợ dinh dưỡng và thuốc thiết yếu cho nhóm yếu thế... Đây là những chính sách cụ thể được đưa vào Đề án xây dựng thí điểm mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” vừa được Quảng Ninh phê duyệt. Các chính sách được gắn với cơ chế thực hiện, tiêu chí và chỉ số đánh giá, nhằm giảm gánh nặng chi phí, tạo điều kiện để người bệnh được chăm sóc, điều trị tốt hơn.

Kíp y, bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí phối hợp thực hiện lấy thận, trong ca ghép thận thứ 8, tháng 7/2026.

Với những người mắc bệnh mạn tính phải điều trị suốt đời, duy trì điều trị đều đặn cũng là một thách thức, nhất là khi điều kiện kinh tế khó khăn. Khoa Nội thận - Tiết niệu - Hô hấp (Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí) hiện có 150 bệnh nhân chạy thận nhân tạo định kỳ, nhiều người trong số đó có khả năng lao động hạn chế, cuộc sống phụ thuộc vào gia đình.

Bác sĩ CKII Bùi Thị Thao, Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu - Hô hấp, cho biết: “Nhiều bệnh nhân phải đến viện chạy thận 3 lần mỗi tuần, mỗi lần kéo dài khoảng 4 giờ. Có người không còn khả năng lao động, sinh hoạt phụ thuộc vào gia đình. Chi phí đi lại, ăn uống và bố trí người chăm sóc là gánh nặng kéo dài nhiều năm. Điều chúng tôi lo lắng nhất là người bệnh vì khó khăn kinh tế mà không thể duy trì điều trị đều đặn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng”.

Chương trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau trong chăm sóc sức khỏe” được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án. Theo đó, bệnh viện sẽ chủ động phát hiện, đánh giá nhu cầu và kết nối các nguồn lực hỗ trợ người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và những nhóm dễ bị tổn thương. Mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 99% người bệnh khó khăn thuộc phạm vi chương trình được hỗ trợ, hạn chế tình trạng phải trì hoãn hoặc từ bỏ điều trị cần thiết vì điều kiện kinh tế.

Kíp y, bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí can thiệp tim mạch cho người bệnh.

Cụ thể, Đề án đặt mục tiêu hỗ trợ miễn phí dinh dưỡng khi nằm viện và thuốc chữa bệnh thiết yếu cho các nhóm người bệnh có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện được hỗ trợ theo quy định. Người nhà chăm sóc bệnh nhân dài ngày, không có điều kiện thuê chỗ nghỉ được xem xét bố trí lưu trú tại khu ký túc xá của bệnh viện với mức phí phù hợp, chủ yếu chi trả điện, nước sinh hoạt. Chương trình “Bữa sáng yêu thương” sẽ cung cấp suất ăn nhẹ sau lấy máu cho người bệnh ngoại trú phải nhịn ăn để xét nghiệm.

Cùng với các chính sách an sinh, việc phát triển y tế chuyên sâu ngay tại địa phương tiếp tục được bệnh viện chú trọng. Tháng 4/2026, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí liên tiếp thực hiện thành công những kỹ thuật mới trong lĩnh vực ghép mô, tạng. Ngày 6/4, bệnh viện lần đầu tiên đồng thời lấy đa tạng từ người hiến chết não và ghép thận ngay tại đơn vị. Từ nghĩa cử hiến tạng của gia đình một thanh niên 26 tuổi (phường Uông Bí), nhiều người bệnh hiểm nghèo có thêm cơ hội sống, trong đó có bệnh nhân suy thận 19 tuổi từng phải chạy thận 3 lần mỗi tuần.

Chị Nguyễn Thị Nhinh (phường Phong Cốc), mẹ bệnh nhân 19 tuổi, xúc động chia sẻ: “Trong lúc mất mát lớn nhất, gia đình người hiến đã đưa ra một quyết định vô cùng dũng cảm, trao lại sự sống cho những người xa lạ như con tôi. Nhờ nghĩa cử cao đẹp ấy, con tôi có cơ hội được sống, được trở về và tiếp tục ước mơ của mình”.

Chỉ 8 ngày sau, với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Mắt Trung ương, bệnh viện tiếp tục thực hiện thành công hai ca ghép giác mạc đầu tiên tại Quảng Ninh. Một trong hai người bệnh là ông Đoàn Trọng Khanh (phường Đông Mai), người bị suy giảm thị lực nghiêm trọng do bệnh lý giác mạc. Nhờ nguồn giác mạc hiến tặng, ông có thêm cơ hội tìm lại ánh sáng. Hiện ông vẫn đến bệnh viện tái khám theo chỉ định của bác sĩ.

Ông Khanh chia sẻ: “Hai mươi năm sống trong cảnh không nhìn thấy gì, tôi hiểu ánh sáng quý giá đến nhường nào. Tôi rất biết ơn người đã hiến tặng giác mạc và các bác sĩ đã mang đến cho mình cơ hội này. Tôi mong ngày càng có nhiều người bệnh được tiếp cận những kỹ thuật điều trị hiện đại ngay tại Quảng Ninh”.

Theo Đề án, bên cạnh nâng cao năng lực chuyên môn, bệnh viện sẽ chú trọng cải thiện môi trường điều trị, chăm sóc sức khỏe toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Chương trình “Bệnh viện hạnh phúc - Nơi chữa bệnh và chữa lành” cùng các công trình “Mái ấm người nhà người bệnh”, “Khu vườn chữa lành - Bệnh viện xanh, bệnh viện công viên” hướng tới tạo không gian thân thiện, kết hợp điều trị với chăm sóc dinh dưỡng, hỗ trợ tâm lý, phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Đồng thời, mô hình “Một cửa hỗ trợ toàn diện người bệnh và người nhà” sẽ kết nối các hoạt động hướng dẫn khám, chữa bệnh, giải quyết chính sách bảo hiểm y tế, công tác xã hội và hỗ trợ sử dụng dịch vụ số. Đến năm 2030, bệnh viện đặt mục tiêu ít nhất 95% người bệnh đánh giá quá trình khám, chữa bệnh thuận tiện; tỷ lệ hài lòng đạt từ 98% trở lên; thời gian hoàn thành quy trình khám giảm tối thiểu 15% so với đường cơ sở năm 2026.

Đổi mới quản trị, hướng tới mô hình bệnh viện kiểu mẫu

Điểm cốt lõi của Đề án xây dựng thí điểm mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” là đổi mới phương thức phát triển và quản trị bệnh viện công lập, thay vì hình thành một loại hình bệnh viện mới về pháp lý. Toàn bộ hoạt động được tổ chức theo định hướng thống nhất vì người bệnh, vì nhân dân; kết hợp chất lượng chuyên môn, an toàn, công bằng, nhân văn, minh bạch, trách nhiệm xã hội và chăm lo người lao động trong một hệ thống có tiêu chí, chỉ số và trách nhiệm cụ thể.

Đây là sự thay đổi quan trọng trong cách tổ chức và đánh giá hoạt động bệnh viện. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các quy định chuyên môn, bệnh viện phải chủ động tạo ra những giá trị xã hội có thể đo lường. Hiệu quả không chỉ được thể hiện qua kết quả điều trị mà còn qua khả năng tiếp cận dịch vụ, mức độ thuận tiện, sự hài lòng của người bệnh, điều kiện làm việc của nhân viên y tế và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ cho người bệnh.

Đối với Quảng Ninh, việc thí điểm mô hình còn có ý nghĩa cụ thể hóa quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là bước triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyển mạnh hoạt động y tế sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục và giảm gánh nặng chi phí cho người dân.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được lựa chọn triển khai thí điểm trên cơ sở nền tảng hơn 45 năm xây dựng và phát triển, với truyền thống chăm sóc toàn diện, kỷ luật chuyên môn và hợp tác quốc tế. Hiện bệnh viện có quy mô 1.270 giường kế hoạch, trên 1.000 cán bộ, viên chức, người lao động; triển khai trên 15.700 kỹ thuật, đạt trên 95% danh mục kỹ thuật. Điểm chất lượng bệnh viện đạt 4,64/5; tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú năm 2025 đạt 97,1%.

Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí siêu âm khám sàng lọc sức khỏe cho người dân phường Đông Mai.

Những điều kiện này, cùng với kinh nghiệm quản lý chất lượng, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số, tạo nền tảng để bệnh viện triển khai mô hình trên phạm vi toàn diện. Tiến sĩ, bác sĩ Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, chia sẻ: “Điều chúng tôi quan tâm là làm sao để những mục tiêu của Đề án trở thành công việc thường xuyên của từng khoa, phòng, từng cán bộ, nhân viên y tế. Bệnh viện có nhiều chuyên khoa với đặc thù hoạt động khác nhau, vì vậy không thể chỉ áp dụng một cách làm chung cho tất cả. Mỗi đơn vị phải xác định được những vấn đề cần cải thiện, có người chịu trách nhiệm và đánh giá được kết quả sau khi thực hiện. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn xây dựng nền nếp làm việc trong đó mỗi cán bộ, nhân viên chủ động phát hiện bất cập, đề xuất giải pháp, thay vì chỉ chờ chỉ đạo”.

Đến năm 2030, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí phấn đấu trở thành bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu, hiện đại, thông minh, xanh và nhân văn, quy mô 1.500 giường, hoàn thiện 10 trung tâm chuyên sâu, có năng lực chuyên môn, nhân lực và quản trị tiệm cận tiêu chuẩn bệnh viện hạng đặc biệt. Bệnh viện tiếp tục giữ vai trò tuyến cuối của Quảng Ninh, từng bước khẳng định vai trò bệnh viện vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đang triển khai dự án mở rộng, nâng cấp bệnh viện với tổng mức đầu tư gần 1.540 tỷ đồng. Cùng với hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, bệnh viện sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Trong đó, chuyển đổi số được xác định là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ. Bệnh viện sẽ hoàn thiện bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát và xây dựng hệ thống điều hành tập trung. Đến năm 2030, phấn đấu 100% quy trình, dịch vụ được thực hiện trên môi trường điện tử; 95% người bệnh không phải cung cấp lại những thông tin bệnh viện đã có.

Nhân viên y tế Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí hướng dẫn người dân đăng ký khám bệnh tại kiosk thông minh.

Một định hướng mới của Đề án là phát triển chương trình “Bệnh viện không tường - Quản lý sức khỏe chủ động, chăm sóc liên tục”. Thông qua kết nối với y tế cơ sở, bệnh viện sẽ mở rộng tư vấn từ xa, sàng lọc nguy cơ bệnh tật, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi sau ra viện. Mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 90% người bệnh thuộc nhóm mục tiêu được theo dõi sau ra viện, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và quản lý sức khỏe lâu dài.

Đề án cũng dành sự quan tâm đến đội ngũ nhân viên y tế thông qua chương trình “Hạnh phúc của người thầy thuốc”, với các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp, hỗ trợ tâm lý, phòng ngừa nguy cơ kiệt sức và tạo điều kiện phát triển chuyên môn.

Để mô hình được triển khai thực chất, Đề án xây dựng bộ tiêu chí đánh giá gồm 10 nhóm, 50 tiêu chí, 45 chỉ số cốt lõi, trong đó có 27 chỉ số tạo dấu ấn. Mỗi nhiệm vụ được xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ và kết quả cần đạt. Các chỉ số được theo dõi, đánh giá định kỳ, làm cơ sở điều chỉnh, cải tiến hoạt động.

Lộ trình thực hiện được xác định cụ thể. Năm 2026 tập trung xây dựng nền tảng, xác lập các chỉ số ban đầu; năm 2027 triển khai thí điểm; năm 2028 mở rộng, đánh giá giữa kỳ; năm 2029 chuẩn hóa, hoàn thiện; năm 2030 tổng kết, kiểm chứng hiệu quả và đề xuất nhân rộng những nội dung phù hợp.

Mô hình “Nồi cháo nhân đạo” tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được duy trì nhiều năm.

Với việc triển khai thí điểm mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa”, Quảng Ninh đang cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nền y tế vì nhân dân bằng những nhiệm vụ, giải pháp và tiêu chí đánh giá rõ ràng. Giá trị của mô hình sẽ được khẳng định qua chất lượng chăm sóc sức khỏe, sự công bằng trong tiếp cận dịch vụ và những lợi ích thực tế mà người dân được thụ hưởng. Kết quả thí điểm tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí sẽ là cơ sở để hoàn thiện, nghiên cứu nhân rộng những cách làm phù hợp, góp phần phát triển hệ thống y tế hiện đại, nhân văn và bền vững.