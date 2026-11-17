Hội thảo về quản lý chất lượng, quản lý rủi ro và an toàn người bệnh

Ngày 17/11, tại phường Bãi Cháy, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng (Trường Đại học Y Hà Nội) phối hợp với Trường Y tế công cộng Pháp (EHESP), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo về quản lý chất lượng, quản lý rủi ro và an toàn người bệnh. Tham dự hội thảo có lãnh đạo, cán bộ quản lý của gần 40 bệnh viện trên cả nước.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo diễn ra trong 3 ngày (17-19/11), tập trung vào 3 chủ đề: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại bệnh viện; quản lý rủi ro và sự cố y khoa trong bệnh viện; an toàn người bệnh và trải nghiệm người bệnh.

Trong đó, các chuyên gia Pháp tập trung hướng dẫn phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ, phân tích quy trình, xây dựng hệ thống theo dõi các chỉ số chất lượng và nhận diện nguy cơ xảy ra sự cố y khoa. Hội thảo cũng dành thời gian thực hành xử lý các tình huống, trao đổi về trách nhiệm của cơ sở y tế trong bảo đảm an toàn, phát huy vai trò của người bệnh trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh các hoạt động trao đổi chuyên môn, các đại biểu đã tham quan, tìm hiểu thực tế tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Chuyên gia Pháp chia sẻ tại hội thảo.

Đây là mô-đun thứ 2 thuộc dự án “Tăng cường đào tạo quản lý bệnh viện tại Việt Nam”, được triển khai thông qua hợp tác giữa Trường Y tế công cộng Pháp (EHESP), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng (Trường Đại học Y Hà Nội). Dự án gồm 6 mô-đun đào tạo chuyên sâu về quản lý bệnh viện trong giai đoạn 2026-2027. Theo kế hoạch, các mô-đun còn lại tiếp tục được tổ chức tại các địa phương khác trong cả nước; góp phần nâng cao năng lực quản trị bệnh viện, cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và bảo đảm an toàn người bệnh.