Labo IVF - “trái tim” của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Di truyền

Trong điều trị vô sinh, hiếm muộn, hệ thống trang thiết bị và công nghệ hiện đại tại Labo thụ tinh ống nghiệm (IVF) giúp tạo môi trường chuyên biệt để nuôi cấy, theo dõi và đánh giá phôi, góp phần nâng cao hiệu quả thụ tinh trong ống nghiệm. Tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu đang mang lại thêm cơ hội làm cha mẹ cho nhiều gia đình.

Đầu tháng 10/2026, chị Nguyễn Thị Thanh Vinh (xã Hải Lạng) đưa con trai 14 tháng tuổi trở lại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để cảm ơn các y bác sĩ đã giúp gia đình chị hiện thực hóa mong ước có con sau hơn 10 năm chờ đợi. Nhờ được các bác sĩ tư vấn và tiến hành các biện pháp can thiệp, sau nhiều lần chuyển phôi, anh chị cuối cùng cũng đón được đứa con mong đợi.

Chị Vinh xúc động chia sẻ: “Sau bao năm mong mỏi, cuối cùng vợ chồng tôi cũng được đón con trong vòng tay. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao, không chỉ với hai vợ chồng mà còn với cả gia đình. Chúng tôi thực sự không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các y, bác sĩ đã giúp gia đình có được niềm vui hôm nay”.

Quang cảnh bên trong phòng Labo IVF thuộc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Di truyền, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Đằng sau thành công của những trường hợp như gia đình chị Vinh là sự phối hợp của nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong hỗ trợ sinh sản. Trong đó, Labo IVF được ví như “trái tim” của quá trình thụ tinh trong ống nghiệm, nơi thực hiện các công đoạn tạo phôi, nuôi cấy, đánh giá và bảo quản phôi trước khi chuyển vào tử cung người mẹ.

Tại Labo IVF thuộc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Di truyền, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, các chuyên viên phôi học làm việc bên hệ thống kính hiển vi và thiết bị vi thao tác chuyên dụng. Sau khi được chọc hút, noãn được chuyển trực tiếp sang labo để kiểm tra, đánh giá mức độ trưởng thành. Tinh trùng cũng được xử lý, lựa chọn trước khi thực hiện thụ tinh. Toàn bộ quá trình phải tuân thủ những yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện môi trường và độ chính xác trong từng thao tác.

Một trong những kỹ thuật quan trọng đang được triển khai thường quy là tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI). Đây là kỹ thuật then chốt trong IVF hiện đại. Thay vì để tinh trùng tự bơi đến trứng, chuyên viên phôi học sẽ chọn một tinh trùng tốt nhất và tiêm trực tiếp vào trứng bằng kim đầu nhọn và bộ vi thao tác. Kỹ thuật này hạn chế tối đa tổn thương trứng, đặc biệt trong các trường hợp tinh trùng yếu, ít, trứng dễ tổn thương. Chuyên viên Vũ Thu Hằng (Tổ trưởng Tổ Labo IVF, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Di truyền, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh), chia sẻ: “ICSI không chỉ là thao tác kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự chính xác và kinh nghiệm. Việc lựa chọn đúng tinh trùng và thực hiện đúng thời điểm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phôi sau này".

﻿ Chuyên viên Labo IVF thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI).

Sau khi thụ tinh, phôi được đưa vào hệ thống tủ nuôi cấy chuyên dụng với các điều kiện về nhiệt độ, thành phần khí và độ pH được kiểm soát chặt chẽ. Để nâng cao chất lượng theo dõi, đánh giá phôi, Bệnh viện đã ứng dụng công nghệ nuôi cấy phôi liên tục Time-lapse. Hệ thống sử dụng camera ghi nhận hình ảnh quá trình phát triển của phôi ngay trong tủ nuôi cấy, thay cho việc phải định kỳ đưa phôi ra ngoài để quan sát dưới kính hiển vi.

Thông qua dữ liệu hình ảnh, chuyên viên phôi học có thể theo dõi thời điểm phân chia tế bào, tốc độ và đặc điểm phát triển của từng phôi. Công nghệ này vừa giúp duy trì môi trường nuôi cấy ổn định, vừa cung cấp thêm căn cứ lựa chọn phôi có tiềm năng phát triển tốt. Hiện Trung tâm tập trung nuôi cấy phôi đến ngày thứ 5, giai đoạn phôi nang, để đánh giá trước khi chuyển vào tử cung người mẹ.

Bên cạnh ICSI và Time-lapse, từ năm 2024, Trung tâm đã ứng dụng kỹ thuật lọc rửa tinh trùng bằng phương pháp vi dòng chảy (MFSS). Công nghệ sử dụng thiết bị có các vi kênh dẫn dịch, dựa trên khả năng di chuyển của tinh trùng để chọn lọc những tinh trùng có độ di động tốt. So với phương pháp lọc rửa sử dụng ly tâm thông thường, MFSS giúp hạn chế tác động cơ học trong quá trình xử lý mẫu, đồng thời hỗ trợ lựa chọn nhóm tinh trùng có chất lượng ADN tốt hơn. Đây là giải pháp bổ sung trong điều trị các trường hợp có bất thường về chất lượng tinh trùng.

Hệ thống tủ nuôi cấy chuyên dụng tại phòng Labo IVF thuộc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Di truyền, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Các kỹ thuật chuyên sâu khác cũng được triển khai tại labo như hỗ trợ phôi thoát màng bằng laser, sinh thiết phôi và chẩn đoán di truyền tiền làm tổ. Trong đó, sinh thiết phôi cho phép lấy một số tế bào ở giai đoạn phù hợp để phân tích di truyền. Bệnh viện đã làm chủ kỹ thuật PGT-A nhằm phát hiện bất thường số lượng nhiễm sắc thể và PGT-M để phát hiện một số bệnh di truyền đơn gen. Đối với bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia, năm 2018, Bệnh viện thực hiện thành công ca PGT-M đầu tiên và đến tháng 11/2019, em bé khỏe mạnh đầu tiên nhờ ứng dụng kỹ thuật này đã chào đời. Công nghệ giúp các cặp vợ chồng mang gen bệnh có thêm cơ hội sinh con không mắc bệnh di truyền được xét nghiệm.

Trong bảo quản phôi, Labo IVF của Trung tâm ứng dụng kỹ thuật trữ lạnh bằng phương pháp thủy tinh hóa. Phôi được xử lý bằng dung dịch bảo vệ chuyên dụng và làm lạnh rất nhanh, hạn chế hình thành tinh thể băng có thể gây tổn thương tế bào. Phương pháp này giúp cải thiện khả năng sống của phôi sau rã đông so với kỹ thuật đông lạnh chậm trước đây. Các phôi được lưu giữ trong hệ thống nitơ lỏng ở nhiệt độ cực thấp, phục vụ những chu kỳ chuyển phôi tiếp theo. Nhờ đó, người bệnh có thể sử dụng nguồn phôi đã tạo mà không phải thực hiện lại quá trình kích thích buồng trứng, chọc hút noãn nếu vẫn còn phôi phù hợp. Từ năm 2017 đến nay, Trung tâm đã thực hiện hơn 6.900 chu kỳ chuyển phôi IVF, với 3.125 trẻ ra đời. Tỷ lệ có thai sau chuyển phôi trữ đạt khoảng 45-56,5%.

Chuyên viên Vũ Thu Hằng (Tổ trưởng Tổ Labo IVF Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Di truyền), cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục phát triển hệ thống nuôi cấy phôi theo dõi liên tục, kết hợp phân tích hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ đánh giá, lựa chọn phôi. Bên cạnh đầu tư trang thiết bị, Trung tâm chú trọng đào tạo chuyên sâu đội ngũ bác sĩ, chuyên viên phôi học và kỹ thuật viên di truyền để tiếp cận những công nghệ tiên tiến. Theo kế hoạch đầu tư giai đoạn 2 của Bệnh viện, Trung tâm sẽ được bố trí tại khu nhà mới có diện tích khoảng 2.700m², với hệ thống labo hiện đại, hướng tới tiêu chuẩn phòng sạch ISO 5, ISO 6”.