Y tế cơ sở sau một năm sắp xếp tổ chức

Sau một năm thực hiện sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã phát huy hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái tiếp nhận một bệnh nhân nam 68 tuổi bị vỡ xương hàm mặt sau tai nạn giao thông. Đây là tổn thương phức tạp, cần phẫu thuật để bảo đảm chức năng ăn nhai và thẩm mỹ. Sau khi hội chẩn trực tuyến, bệnh viện đã điều động bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt đang công tác tại cơ sở 3 (xã Đầm Hà) đến cơ sở chính (phường Móng Cái 2) trực tiếp thực hiện kỹ thuật kết hợp xương bằng nẹp vít. Ca phẫu thuật thành công, người bệnh không phải chuyển tuyến.

Đây là một trong những kết quả của mô hình sử dụng chung đội ngũ bác sĩ được Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái triển khai sau khi hợp nhất các đơn vị y tế tại Móng Cái, Hải Hà và Đầm Hà trước đây. Bệnh viện hiện có 3 cơ sở với 125 bác sĩ, trong đó cơ sở chính có 51 bác sĩ, cơ sở 2 tại xã Quảng Hà có 49 bác sĩ và cơ sở 3 tại xã Đầm Hà có 25 bác sĩ. Bệnh viện đã rà soát năng lực chuyên môn, lập danh sách bác sĩ theo từng chuyên khoa để chủ động điều động khi có ca bệnh khó, cấp cứu cần hỗ trợ. Việc hội chẩn trực tuyến cũng được duy trì thường xuyên giữa các cơ sở.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái thăm khám, theo dõi sức khỏe người bệnh tại cơ sở 2 (xã Quảng Hà).

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Ngọc Thủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái, cho biết: Việc sử dụng chung đội ngũ bác sĩ giúp bệnh viện khai thác hiệu quả nguồn nhân lực chuyên môn của cả 3 cơ sở, khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa tại từng đơn vị. Khi có ca bệnh phức tạp, bệnh viện tổ chức hội chẩn, thống nhất phương án điều trị và điều động bác sĩ phù hợp trực tiếp hỗ trợ, giúp người bệnh được xử trí kịp thời, giảm thời gian và chi phí chuyển tuyến.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên, việc hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ sở cũng phát huy hiệu quả trong cấp cứu. Đầu tháng 9/2026, cơ sở 2 (xã Ba Chẽ) tiếp nhận nữ bệnh nhân 26 tuổi bị chửa ngoài tử cung vỡ, có nhiều máu trong ổ bụng, nguy cơ mất máu cấp. Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, đồng thời điều động bác sĩ CKI Hoàng Thị Huyên, Phó Trưởng khoa Phụ sản tại cơ sở 1 (xã Tiên Yên), đến hỗ trợ. Kíp bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu, kiểm soát chảy máu và xử trí khối chửa ngoài tử cung vỡ. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Lam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên, sau sắp xếp, bệnh viện đã bố trí bác sĩ có kinh nghiệm tại các cơ sở, tăng cường hội chẩn trực tuyến và điều động nhân lực chuyên môn khi cần thiết. Qua đó, nâng cao khả năng cấp cứu, điều trị tại chỗ, đặc biệt ở các địa bàn miền núi, biên giới, giúp người dân giảm khó khăn khi phải đi khám, chữa bệnh xa.

Kíp trực cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công cho một nữ bệnh nhân 26 tuổi bị chửa ngoài tử cung vỡ tại cơ sở 2 (xã Ba Chẽ).

Sau sắp xếp, mạng lưới y tế cơ sở của Quảng Ninh có 5 bệnh viện đa khoa khu vực, 55 trạm y tế và 92 điểm trạm. Các trạm tiếp tục duy trì khám, chữa bệnh ban đầu, tiêm chủng, phòng, chống dịch bệnh và phối hợp triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026.

Tại Quảng Hà, sau sắp xếp, Trạm Y tế xã có một cơ sở chính và 3 điểm trạm. Đến nay, cả 3 điểm trạm đã được sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, việc mở rộng các dịch vụ khám, chữa bệnh vẫn gặp khó khăn do thiếu trang thiết bị.

Bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Quảng Hà, cho biết: Đơn vị đã cử các bác sĩ tham gia đào tạo các chuyên khoa cơ bản, chuẩn bị nhân lực để triển khai thêm các kỹ thuật xét nghiệm, siêu âm, điện tim. Do chưa được trang bị đầy đủ máy móc nên các kỹ thuật này chưa thể thực hiện tại trạm. Đối với cơ sở chính, xã đã bố trí sử dụng trụ sở Tòa án nhân dân cũ, có khuôn viên rộng trên 4.000m².

Tuy nhiên, cơ sở này cần được cải tạo, bổ sung các hạng mục phù hợp với công năng và yêu cầu chuyên môn của trạm y tế. Địa phương đang rà soát, đề xuất đầu tư nâng cấp để sớm đưa vào sử dụng.

Bác sĩ Trạm y tế xã Quảng Hà khám sức khỏe cho người dân trong chương trình khám sàng lọc sức khỏe toàn dân, tháng 7/2026.

Những khó khăn tại Quảng Hà cũng là thực tế mà nhiều trạm y tế đang gặp phải sau sắp xếp. Một số trụ sở đã xuống cấp hoặc chưa phù hợp với quy mô dân số, chức năng, nhiệm vụ mới. Việc cải tạo, xây dựng mới cần nguồn vốn và thời gian thực hiện theo kế hoạch đầu tư công. Bên cạnh đó, máy móc, thiết bị công nghệ thông tin tại một số trạm đã lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tại các bệnh viện đa khoa khu vực, tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn sâu cũng ảnh hưởng đến việc triển khai các kỹ thuật mới và nâng cao chất lượng điều trị.

Để mạng lưới y tế cơ sở thực sự phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, việc tiếp tục tháo gỡ những khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và hoàn thiện cơ chế vận hành là yêu cầu cấp thiết. Đây sẽ là nền tảng để ngành Y tế Quảng Ninh nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm công bằng trong tiếp cận y tế, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.