Tăng minh bạch giá thuốc, thiết bị y tế, bảo đảm quyền lợi người bệnh

Luật sửa đổi 6 luật trong lĩnh vực y tế bổ sung quyền lợi thanh toán tiền giường lưu cho người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời bảo đảm người bệnh vẫn được quỹ chi trả phần chi phí thuộc phạm vi hưởng khi lựa chọn dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Quốc hội họp phiên sáng 21/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Với 473/481 đại biểu tán thành, sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật gồm: Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý luật, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, một trong những nội dung đáng chú ý của Luật là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo đó, người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu vẫn được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi được hưởng, theo mức hưởng và điều kiện thanh toán quy định. Người bệnh chỉ phải chi trả phần chênh lệch giữa chi phí dịch vụ theo yêu cầu và số tiền quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Để người bệnh chủ động cân nhắc khả năng chi trả, Luật quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm công khai và thông báo trước các khoản chi phí người bệnh phải tự thanh toán, bao gồm cả phần chênh lệch khi lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu.

Đáng chú ý, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi mở rộng quyền lợi thanh toán tiền giường lưu khi người tham gia bảo hiểm y tế khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước đủ điều kiện bố trí giường lưu theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi đồng nhất cho người tham gia bảo hiểm y tế khi phải nằm lưu theo dõi tại các cơ sở y tế.

Cùng với đó, các quy định của Luật Bảo hiểm y tế được điều chỉnh để phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những thay đổi về hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nguyên tắc đặt ra là bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế tương đồng với quy định hiện hành, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý luật. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bên cạnh các quy định trực tiếp về thanh toán bảo hiểm y tế, Luật sửa đổi cách thức định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo hướng giảm thủ tục thẩm định và tăng trách nhiệm công khai giá của cơ sở y tế.

Đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không theo yêu cầu, Bộ trưởng Y tế cho biết, quy định giá cụ thể áp dụng chung theo từng cấp chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tổ chức ở trung ương, thay cho việc phê duyệt giá riêng từng cơ sở. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tiếp tục quyết định giá dịch vụ đối với các cơ sở y tế của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá mức giá tương ứng do Bộ trưởng Y tế quy định.

Việc thay đổi thẩm quyền và phương thức định giá không làm thay đổi ngay mức giá đang áp dụng. Các mức giá đã được cơ quan có thẩm quyền quy định hoặc phê duyệt tiếp tục được thực hiện cho đến khi có mức giá mới.

Đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, cơ sở y tế của Nhà nước được quyết định giá nhưng phải tuân thủ nguyên tắc, căn cứ và phương pháp định giá theo quy định của pháp luật. Cơ sở có trách nhiệm kê khai, niêm yết và công khai thông tin giá để người bệnh biết trước chi phí, tự nguyện lựa chọn dịch vụ.

Những quy định này đặt trách nhiệm minh bạch chi phí lên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giúp người bệnh có thêm thông tin trước khi quyết định sử dụng dịch vụ, đồng thời làm rõ phần chi phí được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và phần người bệnh phải tự chi trả.

Để bảo đảm quyền lợi người bệnh, Luật cũng đổi mới quản lý thiết bị y tế theo toàn bộ vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, từ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh đến sử dụng, thu hồi và hủy bỏ.

Doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát cung ứng; thực hiện kê khai, niêm yết và cập nhật giá trên hệ thống dữ liệu thiết bị y tế. Thông tin giá phải gắn với tính năng kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và thống nhất với hồ sơ cấp số lưu hành. Cơ sở sử dụng thiết bị có trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định và hiệu chuẩn, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Luật đồng thời thiết lập cơ sở pháp lý để liên thông dữ liệu giữa các lĩnh vực y tế, hải quan, thuế, đấu thầu, bảo hiểm y tế và các lĩnh vực liên quan. Việc liên thông, chia sẻ dữ liệu được thực hiện theo lộ trình của Chính phủ, bắt đầu chậm nhất từ ngày 1/12/2028.

Trong lĩnh vực dược, quy định mới yêu cầu cơ sở sản xuất, nhập khẩu công bố giá bán buôn thuốc dự kiến sau khi thuốc được sản xuất hoặc nhập khẩu và trước khi bán lô thuốc đầu tiên. Bộ trưởng Y tế ban hành phương pháp xác định giá, làm cơ sở để doanh nghiệp thực hiện và giải trình các yếu tố hình thành giá. Bộ Y tế cũng sẽ công khai giá ngay sau khi cơ sở hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ công bố, thay vì chờ 7 ngày như trước.

Một thay đổi khác là cắt giảm giấy tờ không cần thiết trong hồ sơ cấp phép đối với sinh phẩm, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận các sinh phẩm điều trị ung thư, thiếu máu, viêm gan B mạn tính, viêm gan C mạn tính, bệnh máu khó đông di truyền và các bệnh tự miễn mạn tính mà hiện trong nước chưa có thuốc điều trị. Những giấy tờ cơ quan quản lý có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại.

Ngoài ra, Luật tinh gọn các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hướng cơ sở đủ năng lực đến đâu được cấp phép hoạt động đến đó; cắt giảm điều kiện, thủ tục đối với dịch vụ bảo vệ trẻ em và cơ sở chăm sóc người khuyết tật, đồng thời tăng cường quản lý chất lượng và hậu kiểm.

Các sửa đổi trong 6 luật hướng tới giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Trong đó, việc bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế, minh bạch chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tăng khả năng tiếp cận thuốc, thiết bị y tế là những nội dung có tác động trực tiếp đến người bệnh.