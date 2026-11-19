Cấp cứu, điều trị kịp thời cho người dân vùng biển đảo

Đối với người dân vùng biển đảo, việc được cấp cứu, điều trị kịp thời ngay tại địa phương có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi thời tiết không thuận lợi, việc di chuyển vào đất liền gặp khó khăn. Tại đặc khu Vân Đồn và Cô Tô, nhiều trường hợp bệnh nặng, cần can thiệp khẩn cấp đã được xử trí tại chỗ, góp phần giảm nguy cơ chậm trễ trong điều trị, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Giữa tháng 10/2026, sản phụ V.T.L (33 tuổi, đặc khu Cô Tô) được đưa đến cơ sở 2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn trong tình trạng ra máu âm đạo, vỡ ối. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sản phụ mang thai 37 tuần 2 ngày, có sẹo mổ lấy thai cũ, ngôi thai ngược, cạn ối và dấu hiệu suy thai. Đây là tình huống sản khoa nguy cơ cao, cần được phẫu thuật khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con.

Kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn thực hiện chụp cắt lớp vi tính (CT) cho người bệnh.

Ngay sau khi hội chẩn, Bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động kíp bác sĩ chuyên khoa Sản, Nhi từ cơ sở 1 (đặc khu Vân Đồn) ra Cô Tô hỗ trợ. Thời điểm này, thời tiết trên biển có gió to, sóng lớn, gây khó khăn cho việc di chuyển. Bệnh viện đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hạ Long (đặc khu Vân Đồn) bố trí phương tiện đưa kíp cấp cứu ra đảo. Cùng lúc đó, đội ngũ gây mê hồi sức và nữ hộ sinh tại cơ sở 2 khẩn trương chuẩn bị các điều kiện phẫu thuật. Sau khoảng một giờ di chuyển, kíp bác sĩ có mặt tại Cô Tô và tiến hành mổ lấy thai thành công. Bé gái nặng 2,8kg chào đời khỏe mạnh, sức khỏe sản phụ ổn định.

Ca cấp cứu cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện sớm tình trạng nguy hiểm, tổ chức hội chẩn và can thiệp kịp thời đối với những trường hợp sản khoa nguy cơ cao. Đối với địa bàn biển đảo, nơi việc đi lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, khả năng cấp cứu và điều trị ngay tại chỗ giúp hạn chế rủi ro do thời gian vận chuyển kéo dài.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ tại cơ sở 2 (đặc khu Cô Tô), ngày 15/10/2026.

Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân Cô Tô, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn thường xuyên tăng cường bác sĩ chuyên khoa ra đảo trực tiếp khám, điều trị và hỗ trợ đội ngũ y tế tại chỗ. Hằng tháng, các bác sĩ thuộc lĩnh vực ngoại khoa, gây mê hồi sức, sản khoa, chẩn đoán hình ảnh được bố trí luân phiên công tác tại cơ sở 2. Những trường hợp bệnh nặng, diễn biến phức tạp được hội chẩn giữa hai cơ sở để thống nhất phương án xử trí, bảo đảm người bệnh được điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Cùng với tăng cường nhân lực, một số kỹ thuật điều trị thuộc lĩnh vực ngoại khoa, chấn thương và tiết niệu đã được triển khai tại Cô Tô. Trong đó có phẫu thuật tán sỏi, kết hợp xương dưới hỗ trợ của phương tiện chẩn đoán hình ảnh và xử trí các trường hợp chấn thương sọ não theo chỉ định chuyên môn. Việc thực hiện các kỹ thuật này giúp người bệnh có thêm cơ hội được điều trị ngay trên đảo khi điều kiện chuyên môn cho phép, giảm thời gian, chi phí đi lại và hạn chế rủi ro trong quá trình vận chuyển vào đất liền.

Đối với những trường hợp bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị, việc thăm khám, đánh giá và xử trí ban đầu tại cơ sở y tế trên đảo có ý nghĩa quan trọng trong ổn định tình trạng người bệnh trước khi chuyển tuyến. Đặc biệt, với các ca chấn thương, cấp cứu ngoại khoa hoặc sản khoa, việc được tiếp cận y tế sớm giúp hạn chế nguy cơ diễn biến nặng trong thời gian chờ vận chuyển.

Cùng với điều trị các bệnh lý chuyên khoa, cấp cứu tai nạn, chấn thương cũng là yêu cầu thường xuyên tại địa bàn có đông người dân, lao động và du khách. Tối 7/11/2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn tiếp nhận cùng lúc 6 bệnh nhân bị tai nạn, chấn thương nặng. Trong đó, một trường hợp ngừng tuần hoàn ngay tại hiện trường đã được kíp cấp cứu thực hiện hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực và bóp bóng hỗ trợ hô hấp. Sau quá trình cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại và được nhanh chóng vận chuyển về bệnh viện để tiếp tục hồi sức, điều trị.

Trong khi đó, tại bệnh viện, các kíp chuyên môn khẩn trương phân loại mức độ ưu tiên, đánh giá tình trạng và tổ chức cấp cứu đồng thời cho các bệnh nhân. Những trường hợp nguy kịch được tập trung nguồn lực xử trí, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động cấp cứu đối với các bệnh nhân khác. Riêng ca trực ngày 7/11, bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí 59 trường hợp cấp cứu.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn cấp cứu cho các bệnh nhân bị chấn thương nặng tối 7/11/2026 tại cơ sở 1 (đặc khu Vân Đồn). Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Đối với các trường hợp ngừng tuần hoàn, hồi sức tim phổi sớm là yếu tố quan trọng giúp duy trì tuần hoàn, tăng cơ hội sống cho người bệnh. Việc tổ chức cấp cứu ngay tại hiện trường, vận chuyển nhanh chóng và tiếp tục hồi sức tại bệnh viện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là đối với những trường hợp tai nạn nghiêm trọng hoặc cần can thiệp khẩn cấp.

Tại các tuyến đảo, công tác cấp cứu còn đối mặt với khó khăn về khoảng cách và điều kiện đi lại. Tháng 5/2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn đã tổ chức diễn tập tiếp nhận, xử trí và vận chuyển người bị nạn tại đảo Quan Lạn. Đồng thời, xe cứu thương và lái xe được bố trí thường trực tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quan Lạn, sẵn sàng phục vụ công tác cấp cứu. Việc chủ động phương tiện và phương án phối hợp góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận người bệnh khi xảy ra tai nạn hoặc tình huống nguy kịch.

Bác sĩ CKII Nguyễn Huy Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn, cho biết: "Thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ, đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và phát triển các chuyên khoa phù hợp với nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Chúng tôi sẽ duy trì việc tăng cường bác sĩ có chuyên môn sâu ra Cô Tô, nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị tại chỗ và phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ sở. Mục tiêu là giúp người dân vùng biển đảo được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, hạn chế phải di chuyển vào đất liền khi điều kiện chuyên môn cho phép".