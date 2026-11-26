Quảng Tân đưa y tế dự phòng đến thôn, bản

Ở xã miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Quảng Tân, thành phố Quảng Ninh, công tác y tế dự phòng không chỉ được triển khai tại Trạm Y tế, mà còn được mở rộng đến từng thôn, bản, hộ gia đình và trường học. Việc UBND xã trực tiếp quản lý Trạm Y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp góp phần tăng cường sự phối hợp ngay từ cơ sở, qua đó giúp phát hiện sớm dịch bệnh, nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng.

Bám bản, chăm sóc sức khỏe từ từng nếp nhà

Địa bàn xã Quảng Tân rộng, nhiều thôn, bản cách xa trung tâm, giao thông đi lại còn khó khăn. Việc duy trì mạng lưới y tế gồm 1 trạm chính và 3 điểm trạm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ban đầu. Để công tác phòng bệnh sát với thực tế đời sống, cán bộ y tế xã không chỉ thực hiện khám, chữa bệnh tại trạm, mà còn mang theo máy đo huyết áp, thuốc men và các dụng cụ y tế đến tận hộ gia đình để thăm khám, tư vấn sức khỏe và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Cán bộ Trạm Y tế xã Quảng Tân tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, phòng dịch tại nhà dân

﻿ở bản Lý Sáy.

Đối với người cao tuổi và những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại, hoạt động thăm khám tại nhà mang lại hiệu quả thiết thực. Bà Chìu Nhì Múi, 70 tuổi, ở bản Lý Sáy, xã Quảng Tân, thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt. Qua thăm khám tại nhà, bà được cán bộ y tế đo huyết áp, thăm hỏi tình hình sức khỏe và hướng dẫn sử dụng thuốc đúng chỉ định.

Bà Chìu Nhì Múi, bản Lý Sáy, xã Quảng Tân, chia sẻ: “Được cán bộ y tế đến tận nhà thăm khám, đo huyết áp, tư vấn và cấp thuốc, tôi phấn khởi lắm. Tôi sẽ uống thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ để giữ gìn sức khỏe”.

Nhân viên y tế xã Quảng Tân hướng dẫn bà Chìu Nhì Múi dùng thuốc tại nhà.

Cùng với hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cán bộ y tế xã còn quan tâm theo dõi sự phát triển thể chất của trẻ nhỏ tại các gia đình thông qua việc cân, đo chiều cao định kỳ. Kết quả này là cơ sở để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phát hiện sớm nguy cơ suy dinh dưỡng và tư vấn cho phụ huynh cách chăm sóc trẻ phù hợp.

Chị Triệu Thị Múi, đang nuôi con nhỏ ở bản Lý Sáy, xã Quảng Tân, chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn các bác sĩ đã đến tận nhà cân, đo cho con và hướng dẫn tôi cách ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để có nhiều sữa cho con bú, giúp con khôn lớn, phát triển khỏe mạnh”.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân bản Lý Sáy thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh.

Điểm nổi bật trong các chuyến công tác cơ sở là hoạt động tuyên truyền trực quan, gắn với sinh hoạt hằng ngày của từng hộ gia đình. Thay vì chỉ phổ biến kiến thức chung, cán bộ y tế trực tiếp quan sát môi trường sống, hướng dẫn người dân những việc làm cụ thể như giữ vệ sinh khu vực bếp, bảo quản thực phẩm, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, thu gom rác thải, chai lọ quanh nhà. Qua đó, các kiến thức phòng bệnh được truyền tải gần gũi, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Chị Tằng Thị Hiền, bản Lý Sáy, xã Quảng Tân, cho biết: “Gia đình tôi sẽ thực hiện đúng theo hướng dẫn của cán bộ y tế để giữ vệ sinh môi trường sống, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả và bảo vệ sức khỏe cho cả nhà”.

Chị Lê Thị Lan Hương, có nhiều năm công tác tại Trạm Y tế xã Quảng Tân, chia sẻ: “Địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác tuyên truyền phòng dịch gặp không ít khó khăn. Nhờ kiên trì xuống tận địa bàn dân cư hướng dẫn từng hộ gia đình, nhận thức của bà con đã chuyển biến rõ rệt. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, người dân đã chủ động đến Trạm Y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời”.

Lan tỏa thói quen phòng dịch ngay từ học đường

Không chỉ được triển khai tại từng hộ gia đình, hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe còn được mở rộng đến trường học - nơi tập trung đông học sinh và có vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức khỏe ngay từ nhỏ.

Truyền thông phòng bệnh theo mùa qua máy chiếu cho học sinh tại

﻿Điểm trường Làng Ngang, Trường TH &THCS Quảng An, xã Quảng Tân.

Nhân viên y tế chỉ dẫn thông tin phòng cúm mùa trên tờ rơi cho học sinh.

Tại Điểm trường Làng Ngang, Trường TH&THCS Quảng An, xã Quảng Tân, có 312 học sinh, trong đó gần 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Các buổi truyền thông phòng, chống dịch bệnh được tổ chức bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động như trình chiếu hình ảnh, sử dụng tranh minh họa và phát tờ rơi, giúp học sinh dễ tiếp thu và ghi nhớ kiến thức.

Em Lạc Hoàng Diệu, học sinh lớp 5B1, Trường TH&THCS Quảng An, xã Quảng Tân, hào hứng chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền của các cô, chúng em biết cách phòng, tránh dịch cúm mùa hiệu quả như rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn trước khi ăn cơm, đeo khẩu trang y tế khi cần thiết, giữ gìn vệ sinh cá nhân và lớp học luôn sạch sẽ”.

Ngay sau phần hướng dẫn lý thuyết, học sinh được thực hành quy trình rửa tay 6 bước bằng xà phòng và nước sạch, qua đó từng bước hình thành kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe trong sinh hoạt hằng ngày.

Chị Lê Hương Hà, nhân viên y tế Trường TH&THCS Quảng An, xã Quảng Tân, nhận xét: “Sau tuyên truyền, các em nắm kiến thức rất chắc, duy trì rửa tay thường xuyên và giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ. Khi có biểu hiện ho, sổ mũi, các em đã biết chủ động đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm cho các bạn”.

Học sinh Điểm trường Làng Ngang, Trường TH&THCS Quảng An rửa tay với nước sạch

﻿dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ y tế học đường.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng An, xã Quảng Tân, nhấn mạnh: “Ngay từ đầu năm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm học 2026 và lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Nhờ đó, học sinh toàn trường nắm vững các bước vệ sinh cá nhân, phòng dịch theo mùa, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn để các em yên tâm học tập, rèn luyện”.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, bên cạnh yếu tố con người, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế giữ vai trò quan trọng. Hiện nay, Trạm Y tế xã Quảng Tân được trang bị một số thiết bị cơ bản như máy siêu âm đen trắng, máy điện tim… Tuy nhiên, nhiều thiết bị đã được đầu tư từ lâu, cần sớm được rà soát, nâng cấp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Bác sĩ Nguyễn Đức Tuyến, Trạm Y tế xã Quảng Tân, bày tỏ mong muốn: “Trang thiết bị của Trạm Y tế xã Quảng Tân hiện còn thiếu thốn nhiều. Tôi là bác sĩ chuyên khoa tai - mũi - họng và phụ trách cả siêu âm, nội soi nhưng Trạm chưa có bộ máy nội soi chuyên dụng, khiến bà con gặp khó khăn khi đi khám các bệnh lý này. Chúng tôi rất mong sớm được đầu tư bổ sung máy móc để chẩn đoán bệnh chính xác hơn, giúp người dân đỡ phải đi xa lên tuyến trên”.

Song song với hoạt động khám, chữa bệnh và truyền thông giáo dục sức khỏe, Trạm Y tế xã Quảng Tân còn duy trì công tác giám sát dịch tễ trên địa bàn. Từ đầu năm 2026, Trạm đã chủ động tham mưu xây dựng kịch bản phòng, chống dịch, kiện toàn Đội đáp ứng nhanh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với mạng lưới y tế thôn, bản nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Quảng Tân chuẩn bị máy siêu âm để phục vụ công tác thăm khám

﻿cho người dân.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Quảng Tân duy trì giao ban, rà soát chuyên môn thường xuyên nhằm kịp thời tiếp nhận, xác minh những dấu hiệu bất thường về sức khỏe trong cộng đồng. Cùng với đó, Trạm đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng, vận động người dân chủ động tiêm phòng theo mùa, góp phần phòng ngừa dịch bệnh.

Bác sĩ Làu Nhục Sáng, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Quảng Tân, cho biết: “Với vai trò tuyến đầu tại cơ sở, Trạm Y tế tập trung vào ba giải pháp trọng tâm: Tham mưu chính quyền ban hành kịch bản phòng, chống dịch theo từng cấp độ; phát huy năng lực mạng lưới y tế thôn, bản để phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ ngay tại khu dân cư và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trên phần mềm quốc gia; đồng thời duy trì Đội đáp ứng nhanh luôn ở tư thế sẵn sàng khoanh vùng, điều tra, lấy mẫu xét nghiệm ngay từ ca bệnh đầu tiên”.

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND xã Quảng Tân trực tiếp quản lý Trạm Y tế, tạo điều kiện tăng cường tính chủ động trong chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp giữa Trạm với các thôn, bản, trường học.

Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, khẳng định: “Từ khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao để Trạm Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và y tế cộng đồng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa về nhân lực, vật lực để Trạm thực hiện tốt chuyên môn, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”.

Y tế dự phòng chỉ phát huy hiệu quả bền vững khi được duy trì thường xuyên và bắt đầu từ ý thức tự giác của mỗi người dân. Khi từng hộ gia đình chủ động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe và cả hệ thống chính trị ở cơ sở cùng vào cuộc đồng bộ, xã Quảng Tân đang từng bước củng cố nền tảng y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng ngay từ tuyến đầu.