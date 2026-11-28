Hiệu quả các chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân

Quảng Ninh chú trọng đầu tư phát triển hệ thống y tế, triển khai các chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội.

Không có biểu hiện bất thường về sức khỏe, bệnh nhân Đ.T.V. (SN 1978, phường Đông Mai) tình cờ được phát hiện mắc ung thư gan với 2 khối u kích thước lớn qua khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Bãi Cháy. Do thể tích phần gan lành còn lại dự kiến không đủ để duy trì chức năng gan nếu thực hiện phẫu thuật cắt gan thông thường, các bác sĩ đã lựa chọn kỹ thuật cắt gan hai thì (ALPPS). Đây là kỹ thuật chuyên sâu lần đầu tiên được triển khai tại Quảng Ninh. Sau 2 lần phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt và được xuất viện.

Trường hợp bệnh nhân V. cho thấy ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ, nhất là đối với những bệnh lý diễn biến âm thầm, ít biểu hiện triệu chứng. Việc phát hiện bệnh khi còn cơ hội can thiệp, điều trị có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe, hạn chế những hệ lụy của bệnh tật đối với cuộc sống của người dân.

Bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau mổ cắt gan hai thì (ALPPS).

Nhằm tạo điều kiện để mọi người dân được chủ động chăm sóc sức khỏe, năm 2026, Quảng Ninh triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên toàn địa bàn. Thành phố huy động các cơ sở y tế công lập và tư nhân tham gia, tổ chức khám tại các xã, phường, đặc khu, tạo thuận lợi cho người dân. Qua đó, nhiều trường hợp mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận, ung thư, bệnh tim mạch... được phát hiện, tư vấn và hướng dẫn điều trị.

Để người dân được chăm sóc, quản lý sức khỏe thường xuyên ngay tại nơi sinh sống, Quảng Ninh đã tăng cường nhân lực, nâng cao năng lực chuyên môn cho hệ thống y tế cơ sở. Hiện 55 trạm y tế trên địa bàn thành phố có 253 bác sĩ. Các hoạt động khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật được chú trọng. Việc tổ chức khám bệnh lưu động tại các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo cũng được ngành Y tế duy trì, góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng, miền.

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu, khả năng đáp ứng nhu cầu điều trị các bệnh lý phức tạp ngay tại địa phương có ý nghĩa thiết thực đối với người dân, nhất là những gia đình có người mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày. Mới đây, bệnh nhân Đ.T.D. (23 tuổi, phường Bãi Cháy) nhập viện trong tình trạng viêm cơ tim cấp biến chứng sốc tim, nguy cơ tử vong cao. Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh đã nhanh chóng triển khai kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO). Sau hơn 2 tuần điều trị, bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt và được xuất viện. Chị Đ.T.D. chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi bị nặng đến vậy. Khi vào viện, tôi gần như không còn biết gì. Rất cảm ơn các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, giúp tôi có cơ hội trở về với gia đình”.

Bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh.

Thực tế, đối với những trường hợp bệnh nặng, thời gian được tiếp cận các kỹ thuật điều trị chuyên sâu có thể quyết định cơ hội sống của người bệnh. Những năm qua, việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật đã giúp các bệnh viện trên địa bàn thành phố nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị. Hiện Quảng Ninh có 4 bệnh viện cấp chuyên sâu. Ngành Y tế đã làm chủ trên 83% kỹ thuật của tuyến trung ương. Tỷ lệ chuyển tuyến trung ương chỉ còn 0,67%. Nhiều người bệnh không phải đi xa điều trị, qua đó giảm chi phí đi lại, ăn ở và những xáo trộn trong cuộc sống của gia đình.

Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, Quảng Ninh đặc biệt quan tâm hỗ trợ người dân về chi phí khám, chữa bệnh thông qua chính sách BHYT. Thành phố đã mở rộng đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT, trong đó có người cao tuổi, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người thuộc hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố, đã có 129.891 người được hỗ trợ đóng BHYT. Đến tháng 9/2026, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt 96,46% dân số. Thành phố cũng ban hành chính sách hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em, góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình.

Thực hiện Đề án phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố Quảng Ninh giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố phấn đấu đến năm 2030 bao phủ BHYT toàn dân, 100% trạm y tế được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ thông tin. Hiện thành phố đang triển khai 4 công trình y tế với tổng kinh phí trên 3.000 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Việc dành nguồn lực đầu tư cho y tế gắn với thực hiện các chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đã tạo điều kiện để người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm hạn chế nguy cơ tái nghèo do bệnh tật, bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn thành phố.