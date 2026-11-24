Chăm lo sức khỏe cho trẻ em

Thành phố Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe trẻ em, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Đưa con gái 4 tháng tuổi đến Trạm Y tế phường Hiệp Hòa tiêm vắc xin 5 trong 1, uống vắc xin Rota và bại liệt, chị Nguyễn Thị Phương (khu phố Đông Thắng, phường Hiệp Hòa) còn được tham gia chương trình EM-THRIVE về hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ tích cực. Trong thời gian theo dõi sức khỏe sau tiêm, chị cùng các phụ huynh được cán bộ y tế hướng dẫn cách xử trí một số tình huống thường gặp ở trẻ nhỏ, chăm sóc dinh dưỡng và phòng bệnh tại nhà.

Chị Phương chia sẻ: “Trước đây, khi con có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, tôi thường lúng túng, không biết xử trí thế nào cho đúng. Được cán bộ y tế hướng dẫn, thực hành trực tiếp, tôi tự tin hơn, biết cách theo dõi và chăm sóc con tốt hơn”.

Điều trị, chăm sóc trẻ sinh non tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Việc kết hợp hướng dẫn kỹ năng chăm sóc trẻ với hoạt động tiêm chủng đang được triển khai tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố. Năm 2025, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của Quảng Ninh đạt 97,4%.

Cùng với đó, chương trình EM-THRIVE đã được mở rộng đến 55 trạm y tế và các bệnh viện có chuyên khoa sản, nhi. Trong 9 tháng năm 2026, toàn thành phố tổ chức 1.639 buổi thực hành, thu hút 4.323 lượt phụ huynh, người chăm sóc tham gia, tạo điều kiện cho 4.721 trẻ được hưởng lợi từ các hoạt động hỗ trợ phát triển sớm.

Tại các trạm y tế, công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em còn gắn với theo dõi tăng trưởng, phát hiện và can thiệp sớm tình trạng suy dinh dưỡng. Trẻ dưới 2 tuổi được cân, đo định kỳ 3 tháng/lần, trẻ bị suy dinh dưỡng được theo dõi hằng tháng. Qua đó, cán bộ y tế tư vấn cho gia đình chế độ ăn phù hợp, cách bổ sung vi chất dinh dưỡng và theo dõi sự phát triển của trẻ.

Nhân viên y tế Trạm Y tế phường Hiệp Hòa cân, đo cho trẻ.

Trong chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp cân, đo đợt 1 năm 2026, toàn thành phố có 84.167 trẻ dưới 5 tuổi được đánh giá tình trạng dinh dưỡng, đạt 99,1%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 4,3%, thấp còi 5,18%. Cùng với đó, 43.028 trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi được bổ sung vitamin A, đạt 99,13%. Công tác tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ cũng được chú trọng, với tỷ lệ trẻ sơ sinh được bú mẹ trong giờ đầu sau sinh đạt 93,5%, trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú mẹ hoàn toàn đạt 80%.

Việc chăm sóc sức khỏe trẻ em được thực hiện ngay từ thời kỳ mang thai thông qua quản lý thai nghén, khám thai định kỳ và sàng lọc các bệnh, tật bẩm sinh. Trong 8 tháng năm 2026, toàn thành phố có 8.437 phụ nữ mang thai được sàng lọc ít nhất 4 bệnh, tật bẩm sinh phổ biến, đạt 85,5%; 8.766 trẻ sơ sinh được sàng lọc ít nhất 5 bệnh, tật bẩm sinh phổ biến, đạt 85,7%. Sau sinh, hoạt động chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà trong tuần đầu tiếp tục được duy trì nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, hướng dẫn gia đình chăm sóc trẻ đúng cách.

Cùng với sàng lọc trước sinh và sơ sinh, ngành Y tế triển khai sàng lọc nguy cơ khuyết tật bẩm sinh tại cộng đồng cho hơn 26.000 trẻ dưới 6 tuổi. Các bệnh viện cũng tăng cường năng lực cấp cứu, điều trị nhi khoa, chăm sóc trẻ sơ sinh, giúp trẻ được tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp ngay tại địa phương. Nhờ vậy, tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên địa bàn thành phố ở mức 1,6‰, trẻ dưới 1 tuổi là 3,2‰ và trẻ dưới 5 tuổi là 4,4‰, đều thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Giáo viên Trường Mầm non Quảng Long (xã Đường Hoa) hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách, giữ gìn vệ sinh cá nhân để phòng ngừa bệnh tật.

Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em cũng được ngành Giáo dục thành phố quan tâm. Nhất là tại các trường mầm non, công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em được gắn với tổ chức bữa ăn, giữ gìn vệ sinh và phòng bệnh hằng ngày. Trường Mầm non Quảng Long (xã Đường Hoa) có hơn 600 học sinh học tại 11 điểm trường. Do các điểm trường phân tán, nhà trường chú trọng bảo đảm điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm, hướng dẫn trẻ hình thành thói quen vệ sinh cá nhân và phối hợp với phụ huynh theo dõi sức khỏe.

Cô giáo Đặng Thùy Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Long, chia sẻ: “Nhà trường thường xuyên phối hợp với Trạm Y tế xã Đường Hoa rà soát lịch sử tiêm chủng của trẻ, thông báo cho phụ huynh đưa con đi tiêm đầy đủ, đúng lịch. Đồng thời, giáo viên theo dõi sức khỏe trẻ hằng ngày, kịp thời trao đổi với gia đình khi phát hiện những biểu hiện bất thường”.

Tại phân hiệu Yên Than, Trường Mầm non Điền Xá (xã Điền Xá), gần 100 học sinh đang theo học, trong đó khoảng 65% là người dân tộc thiểu số. Do điều kiện sinh hoạt của một số gia đình còn khó khăn, giáo viên đã đến tận nhà tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh về chế độ dinh dưỡng và phòng bệnh cho trẻ. Chị Phan Thị Thanh Dung (xã Điền Xá) chia sẻ: “Các cô giáo thường xuyên trao đổi, hướng dẫn cách chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng cho các cháu. Tôi cũng biết thêm cách giữ vệ sinh, phòng bệnh cho con khi thời tiết thay đổi”.

Việc duy trì các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế, gia đình và trường học giúp trẻ được theo dõi sức khỏe thường xuyên, phòng ngừa bệnh tật và phát hiện sớm những vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển. Đây là những nội dung Quảng Ninh tiếp tục chú trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em, nhất là tại các địa bàn vùng cao, vùng khó khăn.