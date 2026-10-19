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Kinh tế
Nông nghiệp - Nông thôn
48,6% – là tỷ lệ sản lượng thủy sản khai thác tại Quảng Ninh được kiểm soát qua hệ thống eCDT từ đầu năm đến nay
19/10/2026 09:28
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#sản lượng thủy sản khai thác
#Quảng Ninh
#hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử
#eCDT
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