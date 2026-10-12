Kiểm soát hiệu quả hoạt động khai thác thủy sản

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, BĐBP thành phố đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp chung tay khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt kiểm tra lần thứ 5 về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Kiểm soát tàu cá ngay từ bến

Trời vừa hửng sáng, cảng cá Cái Rồng (Vân Đồn) đã rộn rã tiếng máy nổ và nhịp hối hả chuẩn bị cho những chuyến biển mới. Vừa kiểm tra giấy tờ, đối chiếu thông tin tàu cá, cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Cái Rồng (Đồn Biên phòng Hạ Long) vừa ân cần nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi khai thác thủy sản trên biển.

Cán bộ Trạm Biên phòng Cái Rồng (Đồn Biên phòng Hạ Long) tuyên truyền và tặng cờ cho ngư dân.

Thiếu tá Đỗ Hoài Nam, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Cái Rồng, chia sẻ: Việc tuyên truyền luôn phải đi đôi với giám sát, xử lý nghiêm. Lực lượng biên phòng kiên quyết lập hồ sơ với các trường hợp cố tình vi phạm; đồng thời tăng cường tuần tra tại các điểm nóng để ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Trung tá Trần Hồng Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hạ Long, cho biết: Mỗi ngày vùng biển đơn vị quản lý có hơn 1.300 tàu cá hoạt động. Sự sầm uất này cũng đặt ra nhiều yêu cầu trong công tác quản lý, nhất là phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Do đó, thời gian qua, Đồn Biên phòng Hạ Long đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, không vi phạm IUU.

Sự bám sát địa bàn của lực lượng chức năng đã mang lại thay đổi rõ rệt trong ý thức ngư dân. Anh Nguyễn Văn Độ, chủ tàu QN-90618.TS, tâm sự: “Được nhắc nhở thường xuyên, anh em đi biển đều thuộc lòng quy định. Các thủ tục cập cảng, rời bến hay nộp nhật ký khai thác trong ngày giờ đều được chúng tôi thực hiện đầy đủ, tự giác".

Song song với việc vận động, công tác tuần tra kiểm soát trên biển được siết chặt. Từ đầu năm 2026, chỉ riêng Đồn Biên phòng Hạ Long đã tổ chức 103 lượt tuần tra với 540 lượt CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát trên biển.

Theo dõi hành trình và xử lý vi phạm

Không chỉ riêng ở Đồn Biên phòng Hạ Long, để chung tay cùng ngành thủy sản cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC, các đơn vị thuộc BĐBP thành phố Quảng Ninh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nhằm kiểm soát, ngăn chặn tàu cá vi phạm các quy định IUU.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả kiểm tra tàu cá hoạt động trên vùng biên đơn vị quản lý.

Với đường bờ biển dài hơn 250km, vùng biển rộng trên 6.100km² và hàng nghìn tàu cá hoạt động thường xuyên, Quảng Ninh đối mặt với nhiều nguy cơ vi phạm trong lĩnh vực thủy sản. Trước thực tế đó, BĐBP thành phố đã tham mưu ban hành các văn bản, kế hoạch phòng chống khai thác IUU; chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá và các đối tượng có nguy cơ vi phạm. Từ đầu năm đến hết tháng 9, lực lượng BĐBP thành phố đã tổ chức 1.071 lượt tuần tra với 3.650 lượt CBCS tham gia, kiểm tra 978 lượt tàu cá. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện 78 phương tiện vi phạm quy định trong lĩnh vực thủy sản, xử phạt trên 1,6 tỷ đồng.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng BĐBP phối hợp với chính quyền địa phương, cảng cá đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra điều kiện phương tiện trước khi ra khơi, nắm bắt hành trình khi tàu xuất bến và cập cảng. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, BĐBP thành phố đã tổ chức 2.760 lượt tổ tuyên truyền vận động cho 17.420 lượt ngư dân về chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản…

Ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp được BĐBP thành phố chú trọng trong quản lý đội tàu và đối chiếu hồ sơ. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Toàn bộ trạm kiểm soát biên phòng trên địa bàn thành phố thực hiện đăng ký, kiểm chứng, xác nhận tàu cá xuất, nhập bến trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử eCDT, tích hợp với hệ thống kiểm soát tàu cá của BĐBP… Việc đồng bộ dữ liệu góp phần minh bạch hồ sơ, rút ngắn thời gian làm thủ tục nhưng vẫn bảo đảm không cho xuất bến đối với phương tiện “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép) hoặc không đủ điều kiện theo quy định.

Đối với tàu mất kết nối VMS trên biển, BĐBP phối hợp với các lực lượng xác minh nguyên nhân, xử lý theo quy định. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng đã phối hợp xác minh, xử lý 23/27 trường hợp mất kết nối trên 6 giờ đến dưới 10 ngày, đạt 85,2%. BĐBP cũng phối hợp với Công an, Kiểm ngư phát hiện, xử lý 641 vụ vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, tổng số tiền xử phạt trên 7,89 tỷ đồng...

Đặc biệt, với nhiều giải pháp quyết liệt, phù hợp, 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh chưa ghi nhận có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản…

Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố, khẳng định mục tiêu cốt lõi là thay đổi từ nhận thức đến hành vi của người đi biển. Trong thời gian tới, BĐBP thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát lại đội tàu, sắp xếp nghề phù hợp với khả năng khai thác thủy sản ở từng vùng ngư trường. Cùng với đó, BĐBP thành phố chỉ đạo các đơn vị trực, theo dõi tình hình phương tiện, gắn kiểm soát IUU với bảo vệ nguồn lợi thủy sản.