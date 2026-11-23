Quyết liệt xử lý hành vi đánh bắt thủy sản tận diệt

Trước tình trạng khai thác thủy sản bằng các phương thức tận diệt vẫn còn diễn ra, TP Quảng Ninh đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái biển.

Với vùng biển rộng trên 2.600 hải lý vuông, TP Quảng Ninh có điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động khai thác thủy sản. Hiện toàn thành phố có trên 5.000 phương tiện khai thác thủy sản đăng ký hoạt động, trong đó gần 300 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên. Hoạt động khai thác với mật độ lớn đặt ra nhiều yêu cầu trong công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đáng lo ngại, vẫn còn một bộ phận chủ tàu vì lợi ích trước mắt cố tình sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện và các ngư cụ bị cấm để đánh bắt. Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, vùng biển trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm.

Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an TP Quảng Ninh) phát hiện tàu cá QN-90926-TS, do ông D.V.S. (SN 1989, trú tại phường Quảng Yên) làm chủ và điều khiển, đang sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép.

Điển hình, hồi 22 giờ 45 phút ngày 3/11/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại vùng biển khu vực đảo Trần, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an TP Quảng Ninh) phát hiện tàu cá QN-90926-TS, dài 16,8m, do ông D.V.S. (SN 1989, trú tại phường Quảng Yên) làm chủ và điều khiển, đang sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép. Tổ công tác lập tức yêu cầu phương tiện dừng hoạt động khai thác, thu hồi toàn bộ dây điện và lưới dưới biển, số thủy sản mắc trong lưới gồm tôm, bề bề, cá... được thả trở lại môi trường tự nhiên.

Qua làm việc, ông D.V.S. khai nhận đã sử dụng kích điện khai thác khoảng 30 phút trước khi bị phát hiện. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ 15m dây điện, 1 công cụ kích điện và 1 ắc quy để tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2026, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý 58 vụ vi phạm liên quan đến phương tiện khai thác thủy sản, với 58 đối tượng, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 1,2 tỷ đồng, các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản đều bị tịch thu theo quy định.

Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, lực lượng Kiểm ngư và Lực lượng CSGT tích cực phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật đến ngư dân.

Song song với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền được lực lượng Cảnh sát đường thủy chú trọng triển khai tại các cảng, bến cá, khu vực neo đậu tàu thuyền và ngay trên những phương tiện đang hành trình khai thác. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, giúp ngư dân hiểu rõ những hành vi bị nghiêm cấm và trách nhiệm trong quá trình khai thác.

Cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, lực lượng Kiểm ngư cũng tích cực phối hợp triển khai nhiều hoạt động phổ biến pháp luật. Trong năm 2026, Chi cục đã xây dựng, biên soạn trên 160 tin, bài, phóng sự về hoạt động khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chống khai thác IUU để đăng tải, phát sóng trên các nền tảng truyền thông. Trên 10.800 tài liệu tuyên truyền gồm áp phích, tờ rơi, cẩm nang và tài liệu phổ biến pháp luật được in ấn, phát hành. Chi cục cũng tổ chức 3.067 lượt tuyên truyền cho trên 20.384 lượt ngư dân về các quy định trong khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU. 100% chủ tàu cá đã ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn hàng hải, an toàn giao thông đường thủy, chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản và chống khai thác IUU.

Cùng với tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường. Tính đến ngày 18/11/2026, Chi cục đã tổ chức 35 chuyến tuần tra trên biển, kiểm tra 1.658 lượt tàu cá, phát hiện 409 trường hợp vi phạm, xử phạt với tổng số tiền 8,383 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý đội tàu, việc giám sát hoạt động khai thác trên biển tiếp tục được chú trọng. Hiện 285/285 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đã lắp đặt và đồng bộ thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống, đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản cũng đạt 100%.

Việc kiên quyết ngăn chặn các hành vi khai thác tận diệt, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật sẽ góp phần gìn giữ môi trường biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì sinh kế bền vững cho người dân.