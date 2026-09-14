Quảng Ninh mạnh tay xử lý hành vi cải hoán tàu cá trái phép

Thời gian qua, các đơn vị chức năng Quảng Ninh tập trung xử lý hành vi cải hoán tàu cá trái phép. Đây là một trong những đầu việc đặt ra trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lực lượng chức năng kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Theo quy định hiện hành, hoạt động cải hoán tàu cá (bao gồm cả tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản), tức làm thay đổi kết cấu, kích thước chủ yếu, công suất máy chính hoặc các thông số kỹ thuật của tàu… đều phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận và thực hiện đầy đủ các thủ tục về đăng kiểm, đăng ký.

Thực tế báo cáo gần đây của các địa phương trên địa bàn thành phố cho thấy có hiện tượng chủ tàu cá tự ý thay đổi về kích thước cơ bản, máy chính, công dụng, nghề và vùng hoạt động làm ảnh hưởng đến tính năng kỹ thuật của tàu. Điều này làm giảm khả năng ổn định, sức nổi và mức độ an toàn của tàu trong điều kiện hoạt động trên biển; đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố, đe dọa tính mạng của thuyền viên và gây thiệt hại về tài sản của chủ tàu.

Quan trọng hơn, những tàu cá tự ý cải hoán sẽ không đủ điều kiện để đăng ký, đăng kiểm, dẫn tới tồn tại những tàu cá thiếu các giấy tờ hợp lệ để vận hành trên biển và tiến hành khai thác thuỷ sản hợp pháp, có quản lý. Bên cạnh đó, với những tàu cá này, đơn vị chức năng và các địa phương cũng khó quản lý, kiểm soát năng lực khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản vốn là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.

Cán bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư Quảng Ninh kiểm tra ngư cụ khai thác trên một tàu cá tại ngư trường Vân Đồn.

Việc tự ý cải hoán tàu cá là vi phạm quy định về khai thác thuỷ sản hiện hành. Theo Điều 33 Nghị định số 246/2026/NĐ-CP ngày 29/6/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, đối với chủ cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá có hành vi vi phạm về cải hoán tàu cá sẽ bị xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng và đình chỉ hoạt động 3 – 6 tháng; đối với chủ phương tiện tàu cá có hành vi cải hoán trái phép bị xử phạt từ 30.000.000 đồng – 50.000.000 đồng.

Trên tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư Quảng Ninh tính từ tháng 7 đến nay đã phối hợp triển khai nhiều đoàn kiểm tra, kiểm soát hoạt động thủy sản trên biển và tại các bến, bãi trên thuộc thành phố, tiến hành kiểm tra gần 100 tàu cá các loại, qua đó phát hiện và xử lý một số tàu cá có hành vi cải hoán tàu cá mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với tàu vi phạm, đơn vị chức năng đã xử phạt với số tiền 35 triệu đồng/trường hợp.

Thực tế hành vi cải hoán tàu cá vi phạm quy định pháp luật về thuỷ sản. Hậu quả của nó là thiếu an toàn đối với người vận hành và sử dụng, gây khó khăn trong quản lý nhà nước về đội tàu cá, nằm trong các hành vi khuyến cáo trong khai thác hải sản IUU.

Cán bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư Quảng Ninh tuyên truyền cho ngư dân chấp hành quy định pháp luật trong khai thác thuỷ sản.

Được biết, trong thời gian tới, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư Quảng Ninh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tự ý cải hoán tàu cá không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực thủy sản theo quy định của pháp luật.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương có biển tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; góp phần xây dựng nghề cá Quảng Ninh phát triển theo hướng hiện đại, an toàn, có trách nhiệm và bền vững, cũng như nâng cao uy tín, hình ảnh của ngành thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.