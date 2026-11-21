Khẩn trương xóa điểm nghẽn giao biển

10 tháng năm 2026 sản lượng thủy sản đạt trên 161.000 tấn, trong đó nuôi trồng đạt 101.238 tấn, Sở NN&MT đang đặt mục tiêu phấn đấu tổng sản lượng thủy sản năm 2027 đạt 247.500 tấn, tăng 13,46% so với năm 2025. Tuy nhiên một trong những khó khăn cũng là rào cản của nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh hiện nay vẫn là công tác giao khu vực biển.

Từ vướng mắc mang tính thể chế

Quy định tại khoản 10 Điều 24 Luật Đầu tư năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, yêu cầu các dự án đề nghị nhà nước giao khu vực biển phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Cái khó của quy định này là doanh nghiệp muốn được giao biển phải có chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư; trong khi để chấp thuận chủ trương đầu tư lại cần xác định vị trí, khu vực biển được giao.

Đây là sự thiếu thống nhất về trình tự giải quyết khiến quá trình giải quyết hồ sơ giao biển rơi vào tình trạng luẩn quẩn, gây lúng túng cho cả doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Người dân Vân Đồn chuẩn bị giống hầu để thả nuôi vụ mới.

Trước vướng mắc này, UBND thành phố đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư và bộ TTHC trong lĩnh vực đầu tư. Đồng thời Quảng Ninh cũng báo cáo bộ, ngành Trung ương đề xuất điều chỉnh, làm rõ đối tượng phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo ông Nguyễn Như Hạnh, Phó Giám đốc Sở NN&MT, nội dung kiến nghị này là sát thực tế, bởi thực tế nhóm đối tượng đề xuất giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản khác với đối tượng đề xuất giao khu vực biển để triển khai các hoạt động sản xuất khác. Hơn hết, nuôi trồng thủy sản phụ thuộc nhiều vào tự nhiên và mang tính sinh kế là chính...

Nếu đề xuất điều chỉnh, làm rõ đối tượng phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quảng Ninh kịp thời được bộ, ngành Trung ương chấp nhận, sẽ có thể được điều chỉnh, bổ sung tại dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (kết thúc vào ngày 21/11). Đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác giao biển để nuôi biển.

Thống nhất quan điểm của Quảng Ninh trong công tác giao biển, tại phiên thảo luận về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển, hải đảo (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà đã đề nghị miễn thủ tục chủ trương đầu tư cho cá nhân nuôi trồng thủy sản ổn định lâu năm.

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: Việc không phân loại các dự án sử dụng khu vực biển mà vẫn yêu cầu lập chủ trương đầu tư đối với dự án quy mô nhỏ, pháp nhân là cá nhân có mục đích nuôi trồng thủy sản ổn định lâu năm là không hợp lý. Đây là nguyên nhân gây chậm trễ trong việc giao khu vực biển ở Quảng Ninh thời gian qua.

Đến yêu cầu thông đường nuôi biển

Kể từ năm 2025 đến tháng 11/2026, Quảng Ninh đã giao biển cho 887 tổ chức, cá nhân, với tổng diện tích 5.230,85ha. Trong đó, 57 tổ chức được giao 4.691,19ha và 830 cá nhân được giao 539,66ha. Hiện nay thành phố đang tiếp tục giao diện tích biển trong phạm vi 3 hải lý cho đối tượng cá nhân.

Cụ thể, theo thông báo số 429/TB-VP.UBND ngày 22/9/2026 của Văn phòng UBND thành phố, UBND các địa phương có biển đang tổng hợp, công khai nhu cầu và khẩn trương lập phương án, thẩm định và giao biển cho cá nhân. Như vậy trong khi việc giao diện tích biển làm sinh kế phát triển sản xuất của cá nhân, hộ gia đình đang đạt kết quả thì công tác giao biển cho các tổ chức gần như đang dậm chân tại chỗ.

Nuôi cá biển ở đảo Ông Cụ (phường Cẩm Phả).

Tính đến thời điểm này, đặc khu Vân Đồn còn 102 hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của doanh nghiệp, hợp tác xã tồn đọng khoảng 1 năm qua. Các địa phương có biển khác cũng trong tình trạng tương tự, kể từ tháng 3 đến nay chưa giải quyết giao biển được cho trường hợp nào. Trong khi đó mùa thả giống nhuyễn thể, cá biển đang tới gần, người nuôi trồng thủy sản đối mặt nguy cơ chậm vụ nuôi mới.

Ông Nguyễn Sĩ Bính, Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Phất Cờ (đặc khu Vân Đồn) cho biết: Vụ thả giống nhuyễn thể vào tháng 1, thả cá giống vào tháng 2 và kết thúc 2 tháng sau đó. Nếu ngay từ bây giờ chúng tôi không có mặt biển để sản xuất, không xác định không gian, vị trí, diện tích nuôi, đồng nghĩa với việc không có cơ sở để đặt giống và thả nuôi thực tế. Chính bởi vậy doanh nghiệp mong sớm được giao khu vực biển để kịp xuống giống theo thời vụ, tránh ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hiệu quả đầu tư.

Về lâu dài, tiến độ giao khu vực biển có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế thủy sản của thành phố, nhất là trong bối cảnh Quảng Ninh được định hướng trở thành trung tâm nuôi biển gắn với trung tâm nghề cá lớn theo Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 4/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, thành phố cũng vừa bổ sung trên 90.000ha mặt biển cho nuôi biển, nâng tổng diện tích mặt biển quy hoạch cho nuôi biển là hơn 135.000ha, đồng thời xác định các vùng nuôi biển tập trung tại Vĩnh Thực, Cái Chiên, Đầm Hà, Cô Tô, Vân Đồn và Quảng Hà.