Apple Watch Ultra 4 có gì mới? Giá bán, mua ở đâu giá tốt ?

Apple Watch Ultra 4 hướng đến những người thường xuyên theo dõi sức khỏe, luyện tập và sử dụng đồng hồ trong thời gian dài. Thế hệ mới tập trung vào hệ thống cảm biến, khả năng đánh giá trạng thái cơ thể thông qua Readiness. Những thay đổi này đặc biệt hữu ích với người đeo Apple Watch thường xuyên vận động ngoài trời.

Apple Watch Ultra 4 có gì mới đáng chú ý?

Apple Watch Ultra 4 tập trung vào ba khía cạnh chính thu thập dữ liệu sức khỏe, đánh giá mức độ sẵn sàng trước khi vận động và tối ưu thời gian sử dụng. Do đó, những cải tiến của thế hệ mới sẽ phát huy nhiều giá trị hơn với người dùng.

Hệ thống cảm biến sức khỏe mới kết hợp chip S11

Apple Watch Ultra 4 được trang bị Health Sensing System mới, kết hợp cảm biến tim quang học, cảm biến điện và chip S11 để thu thập, xử lý dữ liệu sức khỏe. Nhịp tim được ghi nhận mỗi 5 giây trong ngày, trong khi HRV (biến thiên nhịp tim) có thể được đo với tần suất lên đến 24 lần.

Theo dõi nhịp tim và dữ liệu sức khỏe với cảm biến mới

Đồng thời, lượng dữ liệu trên Watch Ultra 4 được thu thập thường xuyên hơn mang lại thêm cơ sở để theo dõi quá trình phục hồi giữa các buổi tập. Apple đồng thời phân tách HRV thành Recovery HRV và Overall HRV, lần lượt phục vụ quan sát tín hiệu và theo dõi xu hướng sức khỏe trong thời gian dài hơn.

Chip S11 đóng vai trò xử lý cho Health Sensing System cũng như các tính năng thông minh mới trên đồng hồ. Tuy vậy, một số tính năng có thể bị giới hạn tùy theo thiết bị, ngôn ngữ và thị trường sử dụng.

Readiness giúp đánh giá mức độ sẵn sàng mỗi ngày

Readiness trên Apple Watch Ultra 4 tổng hợp dữ liệu từ hoạt động gần đây, tải luyện tập, các chỉ số cơ thể và điểm giấc ngủ để đưa ra thang điểm từ 0 - 10. Thay vì phải tự xem xét từng thông số riêng biệt, người dùng có thể dựa vào điểm số và một trong bốn trạng thái gồm Recover, Pace Yourself, Ready và Go For It.

Hiển thị điểm Readiness hỗ trợ đánh giá trạng thái cơ thể

Tính năng này phù hợp với người duy trì lịch tập thường xuyên nhưng cần điều chỉnh cường độ dựa trên trạng thái cơ thể. Sau những buổi vận động nặng hoặc khi các chỉ số trong ngày thay đổi, Readiness cung cấp thêm dữ liệu để cân nhắc tiếp tục tập luyện hay dành thời gian phục hồi.

Pin Apple Watch Ultra 4 lâu hơn và sạc nhanh hơn

Apple Watch Ultra 4 có thời lượng sử dụng tối đa 50 giờ ở chế độ thông thường và lên đến 84 giờ khi kích hoạt Low Power Mode theo công bố của Apple. Thời gian hoạt động dài hơn giúp người thường xuyên theo dõi cả hoạt động hằng ngày lẫn giấc ngủ giảm bớt nhu cầu sạc đồng hồ.

Tối ưu thời gian dùng pin và hỗ trợ nạp năng lượng nhanh

Khi cần nạp pin trong thời gian ngắn, thiết bị hỗ trợ chỉ 15 phút sạc có thể kéo dài thời gian sử dụng thêm đến 18 giờ theo thử nghiệm của Apple. Đây là một lợi thế khi người dùng cần chuẩn bị cho lịch trình dài nhưng không có nhiều thời gian chờ sạc.

Đồng hồ còn hỗ trợ Max Extended Workout, cho phép ghi nhận các bài chạy, đi bộ và hiking trong thời gian 45 giờ, đồng thời duy trì dữ liệu GPS với tần suất mỗi giây. Khả năng này phù hợp hơn với những hành trình dài hoặc các cuộc đua kéo dài nhiều giờ.

Apple Watch Ultra 4 giá bao nhiêu?

Apple Watch Ultra 4 có giá tại Việt Nam từ 23.990.000 đồng, cao hơn 1.000.000 đồng so với mức 22.990.000 đồng của Apple Watch Ultra 3. Khoảng chênh này tương đối nhỏ nếu người mua mới muốn ưu tiên thế hệ mới và khai thác những nâng cấp được bổ sung trên Ultra 4.

Ngược lại, với Apple Watch Ultra 3 vẫn là phương án tiết kiệm hơn cho người không thực sự cần các thay đổi của thế hệ mới. Với người đang sử dụng Ultra 3, mức chênh giá bán giữa hai sản phẩm cũng chưa phản ánh đầy đủ chi phí lên đời, vì còn phụ thuộc giá trị thiết bị cũ khi bán lại hoặc tham gia chương trình thu cũ đổi mới.

Mua Apple Watch Ultra 4 ở đâu giá tốt, uy tín?

Khi chọn nơi mua Apple Watch Ultra 4, giá thấp hơn không nên là tiêu chí duy nhất. Người mua nên đối chiếu nguồn gốc sản phẩm, mức giá, phiên bản đang bán cùng chính sách bảo hành và hỗ trợ sau mua. CellphoneS là một địa chỉ người mua có thể tham khảo để kiểm tra giá và phiên bản Apple Watch Ultra 4 khi sản phẩm được phân phối.