Top 5 điểm giúp Samsung A17 5G nổi bật: Vì sao đây là cái tên đáng chú ý dòng Galaxy A?

Samsung Galaxy A17 5G là mẫu máy tầm trung đáng chú ý ở tầm giá dưới 7 triệu đồng. Ở tầm giá này, người mua thường phải chọn giữa màn hình đẹp, camera ổn định hoặc pin dài. Tuy nhiên, Galaxy A17 5G gom cả ba yếu tố vào thân máy mỏng 7,5 mm. Dưới đây là năm điểm nổi bật của dòng Samsung Galaxy A mà bạn có thể tham khảo thêm.

Top 5 điểm giúp Samsung Galaxy A17 5G nổi bật trong dòng Galaxy A

Galaxy A17 5G được trang bị dàn thông số cân đối giữa khả năng hiển thị, chụp ảnh và pin, phù hợp với nhu cầu dùng máy hằng ngày của nhiều người. Năm điểm nổi bật dưới đây cho thấy vì sao thiết bị này đáng chú ý trong dòng Samsung Galaxy A.

Màn hình Super AMOLED 6,7 inch, tần số quét 90 Hz

Samsung Galaxy A17 5G có màn hình Super AMOLED 6,7 inch, độ phân giải 1080 × 2340 pixel cùng tần số quét 90 Hz. Màn hình máy hiển thị 16 triệu màu và được phủ kính Corning Gorilla Glass Victus, nhờ đó mặt trước hạn chế trầy xước khi bạn để máy chung với chìa khóa.

Theo Sforum, độ sáng tối đa của màn hình này dừng ở 800 nit nên bạn xem nội dung ngoài trời nắng gắt sẽ khó nhìn rõ. Nếu thường xuyên dùng máy ngoài trời, bạn nên tăng mức sáng thủ công thay vì để chế độ tự động.

Camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS

Cụm camera sau của Galaxy A17 5G gồm camera chính 50MP khẩu độ f/1.8, có lấy nét tự động và công nghệ chống rung quang học OIS. Bên cạnh đó, máy có camera góc siêu rộng 5MP khẩu độ f/2.2 và camera macro 2MP khẩu độ f/2.4, còn camera trước của máy đạt 13MP.

Camera 50MP có OIS giúp ảnh thiếu sáng rõ nét

Theo Samsung, ảnh chụp thiếu sáng của máy sáng rõ hơn tới 2,5 lần so với mẫu tiền nhiệm. Cần lưu ý rằng cụm camera này quay video tối đa ở mức Full HD 30 fps, nên nếu muốn quay 4K, bạn phải chọn dòng máy cao hơn.

Pin 5.000 mAh và chip Exynos 1330 tối ưu điện năng

Samsung Galaxy A17 5G dùng viên pin 5.000 mAh cùng sạc nhanh 25 W, và Samsung công bố máy phát video tới 18 giờ. Cần lưu ý rằng 18 giờ là số đo trong điều kiện riêng của Samsung, còn Sforum ghi nhận máy dùng hỗn hợp 6 tiếng 45 phút thì tốn 83% pin.

Chip Exynos 1330 của máy dùng tiến trình 5 nm, có 8 nhân gồm 2 nhân 2,4 GHz và 6 nhân 2,0 GHz cùng GPU Mali-G68MP2. Theo Sforum, máy đạt 437.826 điểm AnTuTu cùng 958 điểm đơn nhân và 2.071 điểm đa nhân ở Geekbench 6.

Thiết kế mỏng 7,5 mm, kháng nước chuẩn IP54

Samsung Galaxy A17 5G có kích thước 164,4×77,9×7,5mm và khối lượng 192g, tạo ấn tượng với thiết kế viền nổi Key Island 2.0 cùng cụm camera xếp dọc tối giản. Máy bán ra với ba màu Đen Titan, Xám Khói và Xanh Navy, còn mặt lưng nhựa nhám hạn chế bám vân tay theo Sforum.

Thân máy mỏng 7,5mm đạt chuẩn IP54 kháng nước bụi

Đổi lại, Sforum ghi nhận viền dưới màn hình còn dày và máy chỉ có một loa ngoài. Máy đạt chuẩn kháng bụi và nước IP54, nhưng bạn không nên tự thử giới hạn này và Samsung khuyến nghị không dùng máy ở bãi biển hay hồ bơi.

Cam kết 6 năm cập nhật và bộ tính năng AI từ Google

Samsung cam kết sáu lần nâng cấp hệ điều hành và sáu năm cập nhật bảo mật cho Samsung Galaxy A17 5G, tính từ ngày ra mắt toàn cầu. Máy ra mắt toàn cầu tháng 8/2025 nên mốc sáu năm bảo mật rơi vào năm 2031, và bạn giữ máy nhiều năm vẫn có bản vá.

Máy có 8 GB RAM cùng bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB, và nhận thêm thẻ microSD dung lượng tới 2 TB. Về phần mềm, máy chạy One UI và hỗ trợ Gemini Live cùng Khoanh tròn tìm kiếm của Google, trong đó Gemini Live cần tài khoản Google.

Mua Samsung Galaxy A17 5G chính hãng tại CellphoneS

Samsung Galaxy A17 5G thuộc dòng Samsung Galaxy A, phù hợp với học sinh, sinh viên và người dùng văn phòng cần một máy 5G có màn hình lớn cùng pin dùng cả ngày. Tại CellphoneS, máy đang bán ở phiên bản 8 GB RAM với 128 GB bộ nhớ trong, gồm ba màu Đen Titan, Xám Khói và Xanh Navy.

Trả góp 0%: CellphoneS áp dụng hình thức trả góp 0% cho mẫu Galaxy A17 5G. Bạn chia nhỏ khoản thanh toán theo từng tháng mà không phải trả thêm lãi suất.

Thu cũ lên đời: Chương trình thu cũ lên đời của hệ thống CellphoneS trợ giá 500.000 đồng khi bạn đổi máy cũ sang model A17 5G. Mức trợ giá này trừ thẳng vào số tiền bạn thanh toán cho máy mới.

Giao nhanh miễn phí: CellphoneS giao nhanh miễn phí với đơn hàng từ 300.000 đồng. Bạn nhận máy tại nhà mà không mất thêm phí vận chuyển.

Hàng chính hãng, xuất hóa đơn VAT: Máy do CellphoneS phân phối là hàng chính hãng và có xuất hóa đơn VAT đầy đủ. Bạn an tâm về nguồn gốc cùng chế độ bảo hành công khai của hệ thống.

Bản 8GB/128GB phù hợp học sinh và dân văn phòng

Samsung Galaxy A17 5G là lựa chọn đáng cân nhắc trong dòng Samsung Galaxy A nhờ sự cân bằng giữa màn hình Super AMOLED 90 Hz, camera 50MP có chống rung OIS và viên pin 5.000 mAh. Với cam kết 6 năm cập nhật phần mềm, đây là thiết bị 5G bền bỉ cho nhu cầu sử dụng hằng ngày của bạn. Đổi lại, độ sáng 800 nit và loa đơn là hai điểm bạn cân nhắc trước khi mua.