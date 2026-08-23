Phường Việt Hưng: Khoanh vùng cảnh báo khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt

Do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn kéo dài, qua rà soát, phường Việt Hưng ghi nhận 13 điểm có nguy cơ sạt lở cao, ngập lụt tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án khoanh vùng, cảnh báo, di dời người dân tại những khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Khu vực tổ 1, khu Giếng Đáy 5, lượng đất đá sạt trượt cũng đang có nguy cơ ảnh hưởng đến 2 hộ dân. Phường Việt Hưng đã tổ chức khoanh vùng và xây dựng phương án di dời người dân đến nơi an toàn.



Gia đình ông Doãn Văn Thứ, tại tổ 6, khu Giếng Đáy 5, bị sạt lở một phần kè sau nhà.

Tại tổ 6, khu Giếng Đáy 5, gia đình ông Doãn Văn Thứ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Qua kiểm tra, một phần đất kè phía sau nhà đã bị sạt trượt do mưa lớn kéo dài, gây nguy hiểm cho công trình và các hộ dân xung quanh. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền phường Việt Hưng đã có mặt kiểm tra hiện trường, tuyên truyền, vận động gia đình chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức khoanh vùng khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Chính quyền phường Việt Hưng tuyên truyền người dân di dời khỏi nơi nguy hiểm.

Cũng tại tổ 6, khu Giếng Đáy 5, gia đình bà Nguyễn Ngọc Yên đang ở vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vào nhà. Chính quyền địa phương đã trực tiếp tuyên truyền, yêu cầu gia đình khẩn trương di dời đến nơi an toàn. Chậm nhất đến 18 giờ hôm nay, toàn bộ người trong gia đình phải được di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Trường hợp gia đình không chấp hành, lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp niêm phong nhà và tổ chức đưa người dân đến nơi an toàn, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng trong điều kiện mưa lớn còn diễn biến phức tạp.

Chính quyền phường Việt Hưng kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao.

Tại khu vực tổ 1, khu Giếng Đáy 5, lượng đất đá sạt trượt cũng đang có nguy cơ ảnh hưởng đến 2 hộ dân. Phường Việt Hưng đã tổ chức khoanh vùng, đặt cảnh báo, tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời xây dựng phương án di dời trong trường hợp mưa lớn tiếp tục kéo dài hoặc nguy cơ sạt lở gia tăng.

Phường Việt Hưng tuyên truyền gia đình bà Nguyễn Ngọc Yên, tổ 1, khu Giếng Đáy 5, di dời đến nơi an toàn.

Đối với các điểm có nguy cơ sạt lở còn lại, chính quyền phường Việt Hưng tiếp tục tổ chức rà soát, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt trượt; khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, tuyên truyền, vận động các hộ dân chủ động di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết. Đồng thời, địa phương bố trí lực lượng trực 24/24 giờ thường xuyên kiểm tra tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng triển khai phương án di dời người dân đến nơi an toàn nếu mưa lớn kéo dài.

Các điểm sạt lở được chính quyền phường Việt Hưng khoanh vùng, cảnh báo, chủ động phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, phường Việt Hưng tiếp tục duy trì lực lượng trực, thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là những vị trí taluy, kè đất, khu dân cư nằm dưới chân đồi và các khu vực đã xuất hiện dấu hiệu sạt trượt. Đồng thời, địa phương chủ động chuẩn bị địa điểm tránh trú, phương tiện và lực lượng để tổ chức di dời người dân khi cần thiết; kiên quyết không để người dân ở lại tại các khu vực có nguy cơ cao, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lớn gây ra.