Phường Việt Hưng thành lập thêm 2 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Ngày 19/8, Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phường Việt Hưng tổ chức công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ bảo vệ 135 và Chi bộ Công ty TNHH Dệt may Weili Việt Nam.

Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ bảo vệ 135 có 4 đảng viên; Chi bộ Công ty TNHH Dệt may Weili Việt Nam có 13 đảng viên. Cùng với quyết định thành lập 2 chi bộ, Đảng ủy Khối cũng đã công bố, trao quyết định chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ theo quy định.

Lãnh đạo phường và lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phường Việt Hưng trao Quyết định thành lập, Quyết định chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư cho Chi bộ Công ty TNHH Dệt may Weili Việt Nam

Việc thành lập thêm 2 chi bộ đưa tổng số tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phường Việt Hưng lên 13 chi bộ, với 135 đảng viên, tiếp tục mở rộng và củng cố tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn.

Đây cũng là cơ sở để phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, gắn công tác xây dựng Đảng với hoạt động sản xuất, kinh doanh; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Đồng thời, việc thành lập chi bộ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng ủy phường Việt Hưng đối với công tác phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tạo thêm nền tảng để phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động.