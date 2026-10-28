Bảo đảm các nhiệm vụ cuối năm thực hiện thực chất, hiệu quả

Ngày 28/10, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng các Ban Chỉ đạo: Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Phát triển kinh tế tư nhân; Phát triển kinh tế nhà nước; Liên ngành về an toàn thực phẩm, chủ trì họp, đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động của các Ban Chỉ đạo được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Qua đó, các hoạt động, kế hoạch được triển khai hiệu quả, thực chất.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong tiếp cận các nguồn lực sản xuất, kinh doanh. Đến tháng 10/2026, thành phố có 2.815 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, đạt 93,8% kế hoạch năm, với tổng vốn đăng ký 40.025 tỷ đồng. Các hoạt động gặp gỡ, đối thoại, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được duy trì.

Về phát triển kinh tế nhà nước, thành phố tập trung rà soát, sắp xếp, khai thác hiệu quả tài sản công; nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách và đầu tư công, ưu tiên các công trình hạ tầng chiến lược, giao thông kết nối liên vùng, logistics, khu kinh tế, khu công nghiệp và hạ tầng số. Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị từng bước được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, tạo cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực nhà nước.

Về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…, các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các địa bàn, tuyến vận chuyển và nhóm hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ vi phạm; tăng cường phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi gian lận thương mại. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành quy định pháp luật được gắn với hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc họp.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục được triển khai theo hướng tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm soát các khâu từ sản xuất, chế biến đến lưu thông, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Hoạt động kiểm tra, giám sát được chú trọng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chợ, cơ sở dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định về điều kiện vệ sinh, nguồn gốc nguyên liệu và quy trình bảo quản, chế biến...

Những kết quả trên góp phần củng cố môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, giữ ổn định thị trường và tăng cường bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác và các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; rà soát toàn diện kết quả thực hiện trong 9 tháng, xác định rõ những nhiệm vụ chưa hoàn thành, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để tập trung khắc phục ngay.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động xây dựng giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, tăng cường phối hợp, không để công việc chậm trễ, kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố.

Nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động của các Ban Chỉ đạo với mục tiêu tăng trưởng, đồng chí chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Trong đó, tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với phát triển kinh tế nhà nước, cần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực, tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Quang cảnh cuộc họp.

Những tháng cuối năm, hoạt động thương mại tăng cao, do vậy, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cần tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực và mặt hàng trọng điểm; chủ động xây dựng phương án kiểm tra, kiểm soát phù hợp với diễn biến thị trường; chú trọng phối hợp giữa các lực lượng thực thi công vụ, mở đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường.

Về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng chí yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các sở, ngành, địa phương; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, chợ, siêu thị, cơ sở dịch vụ ăn uống và các địa điểm cung cấp suất ăn tập thể; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình sản xuất, vận chuyển, bảo quản và tiêu thụ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp liên ngành và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Kết quả triển khai phải được theo dõi, đánh giá cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện thực chất, hiệu quả.