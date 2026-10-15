Kiểm tra, giám sát, không để giá hàng hóa tăng bất hợp lý

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 528/TB-VPCP ngày 15/10/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác quản lý, điều hành giá Quý III và 9 tháng đầu năm 2026; định hướng công tác điều hành giá 3 tháng còn lại của năm 2026.

Thông báo kết luận nêu rõ, trong 03 tháng cuối năm 2026, tình hình kinh tế thế giới bất lợi và khó lường, đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro, tiếp tục tác động đến thị trường trong nước và tạo áp lực lên công tác kiểm soát lạm phát.

Trước bối cảnh đó, từ nay đến cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động, linh hoạt, đồng bộ và hiệu quả trong công tác điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời tạo dư địa hỗ trợ tăng trưởng và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài; đồng thời, cần tiếp tục chủ động theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế, triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, đánh giá kỹ tác động lên chỉ số CPI, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu thực hiện lộ trình thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai và niêm yết giá đối với ngành, lĩnh vực theo dõi, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá nhằm mục đích trục lợi bất hợp pháp, lợi dụng thiên tai bão lũ, mùa cao điểm lễ Tết để tự ý nâng giá bán. Yêu cầu doanh nghiệp kịp thời giảm giá bán tương ứng khi chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định công khai các khoản thu, chi đầu năm học, không để phát sinh các khoản thu ngoài danh mục quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch về các chủ trương điều hành giá của Chính phủ và biến động giá mặt hàng thiết yếu. Qua đó định hướng dư luận, ổn định tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp, kiểm soát lạm phát kỳ vọng. Tăng cường công tác phổ biến, tập huấn các quy định mới về giá; chủ động và khẩn trương triển khai công tác tiếp nhận kê khai giá để kịp thời thu thập dữ liệu phục vụ cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo thị trường.

Ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; theo dõi sát diễn biến tỷ giá, lãi suất, tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế để chủ động các giải pháp hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu; điều tiết tăng trưởng tín dụng hợp lý, ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Bộ Tài chính tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân; tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm; nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cho các địa phương từ năm 2027.

Bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng chiến lược trong mọi tình huống

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu, khí hóa lỏng, than, điện và các loại năng lượng trên thị trường trong nước và thế giới. Điều hành giá xăng dầu trong nước theo quy định, bám sát diễn biến giá thế giới và bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì nguồn cung. Chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan điều hòa cung cầu hàng hóa thiết yếu trên phạm vi cả nước, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng chiến lược trong mọi tình huống. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai giá, niêm yết giá đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến sản xuất, cung cầu và giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong mọi tình huống, không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung cục bộ gây biến động giá bất thường. Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thúc đẩy tái đàn, mở rộng sản xuất đối với các mặt hàng có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Theo dõi, quản lý giá thức ăn chăn nuôi, phân bón, vật tư nông nghiệp; chủ động tham mưu các giải pháp ổn định nguồn cung và giá cả.

Chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương điều hòa nguồn cung giữa các vùng, điều tiết hợp lý giữa nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đối với các mặt hàng nông sản chiến lược.

Xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với khả năng chi trả của người dân

Bộ Y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến giá thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, thiết bị y tế và dịch vụ khám chữa bệnh; bảo đảm đầy đủ nguồn cung thuốc, vật tư y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân với giá hợp lý. Xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với khả năng chi trả của người dân và góp phần kiểm soát lạm phát. Tăng cường kiểm tra hoạt động kê khai giá, niêm yết giá thuốc, vật tư y tế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Bộ Xây dựng chủ trì theo dõi, đánh giá diễn biến giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở, bất động sản và chi phí xây dựng; chủ động đề xuất các giải pháp bình ổn thị trường. Chỉ đạo các địa phương kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng sát với diễn biến thị trường; xử lý kịp thời tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc thao túng giá vật liệu xây dựng.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải. Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện điều chỉnh giảm giá cước tương ứng khi chi phí nhiên liệu giảm; xử lý nghiêm các trường hợp chậm điều chỉnh hoặc lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi sát cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu; chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường và phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa trong mùa mưa bão, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng cuối năm.

Đối với các địa phương có chỉ số CPI tăng cao hơn mức tăng CPI bình quân chung của cả nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan Thống kê và các cơ quan chức năng tập trung phân tích, đánh giá chuyên sâu các yếu tố hình thành giá và nguyên nhân biến động của các nhóm mặt hàng có chỉ số giá tăng cao; trên cơ sở thẩm quyền quản lý nhà nước về giá tại địa phương, kịp thời có biện pháp quản lý, điều hành giá trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương nhằm đảm bảo ổn định mặt bằng giá, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.