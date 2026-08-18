Báo giá dịch vụ vẽ tranh tường bền đẹp chuyên nghiệp

Vẽ tranh tường là giải pháp trang trí được nhiều quán cafe, nhà hàng, văn phòng, trường học, cửa hàng và gia đình lựa chọn. Không chỉ làm mới không gian, tranh tường còn tạo điểm nhấn thương hiệu và khu vực check-in.

Xu hướng hiện nay chuyển sang vẽ tranh tường theo concept, kết hợp kiến trúc, màu sắc và nhận diện thương hiệu. Các phong cách được ưa chuộng gồm tranh thiên nhiên, tropical, vintage, 3D, abstract, typography và tranh mang dấu ấn địa phương.

Vẽ tranh tường là gì?

Vẽ tranh tường là hình thức họa sĩ sử dụng sơn chuyên dụng để sáng tác trực tiếp trên tường, trần, cửa cuốn và các bề mặt cần trang trí. Tranh có thể vẽ theo mẫu hoặc thiết kế riêng, mang tính cá nhân hóa cao, phù hợp với nhiều chủ đề như thiên nhiên, logo thương hiệu, sản phẩm, nhân vật, phong cảnh và nghệ thuật.

Những nhu cầu vẽ tranh tường phổ biến nhất hiện nay

1. Vẽ tranh tường quán cafe

Vẽ tranh tường quán cafe là nhu cầu phổ biến, giúp tạo điểm nhấn, không gian check-in và dấu ấn thương hiệu. Các phong cách được ưa chuộng gồm tranh thiên nhiên, tropical, vintage, 3D, phố cổ, typography, abstract và tranh logo/mascot. Với quán nhỏ nên chọn bố cục thoáng, màu hài hòa; quán có concept riêng có thể thiết kế background check-in chủ đạo.

2. Vẽ tranh tường văn phòng

Vẽ tranh tường văn phòng giúp không gian làm việc trở nên chuyên nghiệp, sáng tạo và thể hiện văn hóa doanh nghiệp. Tranh thường được bố trí tại lễ tân, phòng họp, hành lang và khu vực làm việc chung với các chủ đề logo, slogan, văn hóa công ty, thành tựu, typography, hình khối hiện đại và thiên nhiên

3. Vẽ tranh tường trường học, mầm non

Vẽ tranh tường trường học, mầm non vừa trang trí vừa tạo môi trường học tập trực quan, sinh động. Các chủ đề phổ biến gồm thiên nhiên, động vật, truyện cổ tích, đại dương, vũ trụ, giao thông, bảng chữ cái và nhân vật hoạt hình.

4. Vẽ tranh tường ngoài trời

Vẽ tranh tường ngoài trời phù hợp cho quán cafe, nhà hàng, trường học, khu vui chơi, homestay, resort và tường rào. Chủ đề phổ biến gồm thiên nhiên, phong cảnh, nghệ thuật đường phố, quảng bá thương hiệu và tranh check-in.

5. Vẽ tranh cửa cuốn

Vẽ tranh cửa cuốn giúp biến bề mặt kim loại đơn điệu thành điểm nhấn cho mặt tiền. Các mẫu phổ biến gồm phong cảnh, graffiti, logo, sản phẩm, nhân vật và tranh theo concept, phù hợp với cafe, shop, nhà hàng, showroom và studio.

6. Vẽ trần mây

Vẽ trần mây tạo hiệu ứng bầu trời xanh, mây trắng, mang lại cảm giác rộng và thoáng. Phù hợp với quán cafe, nhà hàng, trường mầm non, khu vui chơi, spa và homestay, đặc biệt hiệu quả khi kết hợp cùng tranh tường để tạo không gian liền mạch.

Xu hướng vẽ tranh tường trang trí hiện nay

Xu hướng vẽ tranh tường hiện nay tập trung vào việc tạo không gian có câu chuyện, phù hợp với kiến trúc và thương hiệu.

Tranh thiên nhiên, tropical: cây xanh, hoa lá, rừng, biển, phù hợp cafe, resort, homestay, nhà hàng.

Tranh 3D: tạo chiều sâu và điểm check-in với cửa sổ, con đường, phố hoặc cảnh quan.

Tranh tối giản, abstract: line art, hình học, mảng màu phù hợp văn phòng, showroom và cafe hiện đại.

Tranh mang bản sắc địa phương: khai thác đặc trưng Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Bình Dương, Đà Lạt, giúp không gian tạo dấu ấn riêng và thu hút khách hàng.

Nhận vẽ tranh tường tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Bình Dương, Đà Lạt

Dịch vụ vẽ tranh tường được triển khai phổ biến tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Bình Dương và Đà Lạt có Công ty TNHH Vẽ Tranh Tường Đà Lạt là đơn vị chuyên vẽ tranh tường, tranh 3D và trang trí không gian tại Đà Lạt, mang đến những tác phẩm đẹp, sáng tạo và phù hợp với từng công trình; địa chỉ 14/1 đường Ngô Quyền, phường 6, Đà Lạt..

Mỗi khu vực có phong cách riêng: Hà Nội nổi bật với phố cổ, cafe, nhà hàng; TPHCM và Bình Dương thiên về thương mại, showroom, văn phòng; Đà Nẵng phù hợp phong cách biển, tropical, hiện đại; còn vẽ tranh tường Đà Lạt thường khai thác hoa, rừng thông, núi đồi và phong cách vintage.

Quy trình vẽ tranh tường chuyên nghiệp

Khảo sát thực tế diện tích và tình trạng bề mặt.

Trao đổi nhu cầu, phong cách và ngân sách.

Lên ý tưởng hoặc thiết kế phối cảnh.

Xử lý, vệ sinh và sơn nền bề mặt.

Phác thảo bố cục.

Tiến hành vẽ chi tiết.

Hoàn thiện màu sắc và đường nét.

Kiểm tra, vệ sinh và bàn giao.

Báo giá vẽ tranh tường phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Giá vẽ tranh tường 3D đẹp hiện khoảng 250.000 – 1.200.000đ/m², tùy độ phức tạp, loại sơn, diện tích và vị trí thi công.

Tranh 2D, mầm non: 250.000 – 350.000đ/m².

Tranh quán cafe, văn phòng: 300.000 – 450.000đ/m².

Tranh phong cảnh, cổ điển: 550.000 – 900.000đ/m².

Tranh 3D, tả thực: 800.000 – 1.500.000đ/m².

Chi phí thực tế còn phụ thuộc vào diện tích, tình trạng bề mặt, độ cao, điều kiện thi công và yêu cầu sử dụng sơn ngoại thất.

Vẽ tranh tường 3D Webflow - Việt Architect Group

Địa chỉ HN: 379 P. Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ Đà Nẵng: 165 Huỳnh ngọc Huệ, Thanh Khê, Đà Nẵng

Địa chỉ HCM: 122/1 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM

‍Đà Lạt: Số 14/1 đường Ngô Quyền, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng

Hotline: 0989149805

Website: kientrucsuvietnam.vn - vetranhtuong3d.webflow.io