Đầm Hà sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 24/11, xã Đầm Hà tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, vận động viên và nhân dân tham gia.

Chuỗi hoạt động diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung phong phú. Nổi bật là Giải xe đạp “Về nguồn - Núi Hứa”, thu hút 70 vận động viên thuộc 5 đoàn, 10 đơn vị tham gia; Giải kéo co với sự góp mặt của 13/13 thôn, khu phố. Bên cạnh đó, hoạt động thi gói bánh bạc đầu, trưng bày các gian hàng trải nghiệm của trường học, Đoàn Thanh niên và Văn phòng HĐND - UBND xã đã tạo không gian giao lưu, giới thiệu nét đẹp văn hóa, ẩm thực và những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo xã dự, động viên các đội tại hội thi làm bánh bạc đầu.

Nhân dịp này, xã Đầm Hà trao quà tri ân Câu lạc bộ Hát Nhà tơ và 3 nghệ nhân dân gian có nhiều đóng góp trong gìn giữ, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, tổ chức tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại các nội dung thi đấu.

Chuỗi hoạt động không chỉ tạo sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, mà còn góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Đầm Hà. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa quê hương, gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân xã Đầm Hà sôi nổi tham gia thi kéo co.