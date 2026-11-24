Bộ CHQS thành phố tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 24/11, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu trò chơi dân gian, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/01/2026 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo đơn vị nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững của đất nước, đồng thời là sức mạnh nội sinh bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. Việc Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam; đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò của văn hóa trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bộ CHQS thành phố tổ chức các trò chơi dân gian hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. (Nội dung thi đẩy gậy và kéo co)

Quán triệt tinh thần đó, lực lượng vũ trang thành phố chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời cụ thể hóa bằng việc xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, góp phần rèn luyện phẩm chất người quân nhân cách mạng. Các hoạt động giao lưu, thi đấu những trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với hoạt động tại Bộ CHQS thành phố, trong ngày 24/11, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.