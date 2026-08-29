Bình Liêu: Ra mắt kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến ý kiến, kiến nghị của nhân dân

Chiều 28/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Liêu tổ chức ra mắt Kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Đây là công trình thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bình Liêu ra mắt Kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến.

Nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Mặt trận, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bình Liêu đã xây dựng và đưa vào vận hành Kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến. Mô hình giúp người dân dễ dàng gửi tâm tư, nguyện vọng, phản ánh và kiến nghị mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị di động mà không cần trực tiếp đến trụ sở hay chờ đợi tại các kỳ tiếp xúc cử tri. Việc triển khai kênh thông tin cũng giúp cán bộ Mặt trận chủ động nắm bắt, phân loại và chuyển tiếp chính xác phản ánh đến đúng cơ quan có thẩm quyền, đôn đốc giải quyết kịp thời, công khai và minh bạch; qua đó thực hiện hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Việc đưa Kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến vào hoạt động góp phần cụ thể hóa chủ trương hướng về cơ sở, gần dân, sát dân. UB MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với Đoàn Thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng, nhất là người dân ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, địa phương thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin đúng thời hạn và bảo mật thông tin người phản ánh. Qua kênh này, việc nắm tình hình ở cơ sở gắn với tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.