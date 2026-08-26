Bình Liêu: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên

Chiều 26/8, Đảng bộ xã Bình Liêu tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho các đồng chí đảng viên trên địa bàn. Dự và trực tiếp trao Huy hiệu Đảng có đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã và đông đủ các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Huy hiệu 70 năm, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Bình Liêu trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng cho 82 đồng chí. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và sự phát triển của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu đã gửi lời chúc mừng sâu sắc và trân trọng tri ân những đóng góp bền bỉ của các đồng chí đảng viên lão thành. Đồng chí nhấn mạnh: "Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao tặng hôm nay không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình mà còn là biểu tượng cao đẹp của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ xã Bình Liêu. Trong giai đoạn phát triển mới, khi Quảng Ninh vinh dự trở thành thành phố, Đảng bộ xã rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, tâm huyết và những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng. Mong các đồng chí luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc, là hạt nhân đoàn kết tại cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giáo dục, bồi đắp truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ".

Các đồng chí lãnh đạo xã Bình Liêu trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đại diện các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt này đã bày tỏ niềm tự hào, xúc động trước sự quan tâm của Tỉnh ủy và Đảng bộ địa phương; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên cộng sản, tích cực vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng quê hương Bình Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xã Bình Liêu tổ chức Lễ trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho 15 quần chúng ưu tú.

Cũng trong dịp này, xã Bình Liêu đã tổ chức Lễ trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho 15 quần chúng ưu tú.