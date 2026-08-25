Xã Bình Liêu: Khám sức khỏe miễn phí tại nhà cho người yếu thế

Nhằm đảm bảo mọi người dân trên địa bàn đều được chăm sóc y tế toàn diện, ngày 25/8, xã Bình Liêu bắt đầu triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân. Đáng chú ý, đối với các trường hợp yếu thế (già yếu, khuyết tật, ốm đau, không đi lại được) không thể đến các điểm khám tập trung, lực lượng y tế đã chủ động triển khai phương án đến thăm khám trực tiếp tại từng hộ gia đình.

Qua rà soát, toàn xã Bình Liêu hiện có 167 người yếu thế gặp khó khăn trong việc di chuyển. Để tiếp cận và chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng này, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên - cơ sở 3 đã lập kế hoạch phân công các tổ y tế lưu động, dự kiến thực hiện trong vòng 4 ngày (từ ngày 25/8 - 28/8/2026).

Đoàn mang đầy đủ các máy móc cần thiết phục vụ cho công tác khám sức khỏe.

Tại các hộ gia đình, các y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, tư vấn chế độ dinh dưỡng, điều trị các bệnh mãn tính và hướng dẫn người nhà cách chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân.

Đoàn đo huyết áp cho người già tại gia đình.

Hoạt động thăm khám tận nhà không chỉ giúp các đối tượng yếu thế tiếp cận kịp thời với các dịch vụ y tế chất lượng, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của chính quyền xã Bình Liêu và ngành Y tế đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.