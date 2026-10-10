Liên hợp quốc lên án hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào tay vợt Coco Gauff

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 10/10 lên án các hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào tay vợt người Mỹ Coco Gauff trên mạng xã hội, đồng thời kêu gọi cộng đồng thể thao đoàn kết để chống lại nạn phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk gọi những lời lẽ công kích Gauff là “đáng phẫn nộ”, đồng thời nhấn mạnh các nữ vận động viên da màu thường trở thành mục tiêu của những lời lẽ thù ghét và lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc.

Coco Gauff, nhà vô địch hai giải Grand Slam và hiện xếp hạng 4 thế giới, cho biết tuần trước cô phải hứng chịu hàng loạt bình luận phân biệt chủng tộc trên mạng sau một tình huống gây tranh cãi trong trận đấu với tay vợt chủ nhà Sun Xinran tại Giải quần vợt China Open hôm 5/10.

Hai ngày sau, Gauff để thua Elise Mertens. Tay vợt người Mỹ cho biết cô kiệt sức, không còn năng lượng và có cảm giác sắp ngất.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc khẳng định thể thao không có chỗ cho những lời lẽ lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc hoặc giới tính. Cơ quan này kêu gọi các tay vợt, huấn luyện viên và tổ chức thể thao lên tiếng bảo vệ các nạn nhân của những hành vi công kích, đồng thời kêu gọi người hâm mộ kiên quyết phản đối các hành vi phân biệt chủng tộc và giới tính trong thể thao.