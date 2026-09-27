Kylian Mbappé bị chấn thương giãn quá mức khớp gối trái

Tiền đạo Kylian Mbappé của Real Madrid gặp vấn đề về sức khỏe với chấn thương giãn quá mức khớp gối trái trong chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Thổ Nhĩ Kỳ ở Nations League vào ngày 25/9 (theo giờ địa phương).

Tiền đạo Kylian Mbappé của tuyển Pháp nằm sân sau khi ghi bàn và dính chấn thương trong trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Nations League giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp tại thành phố Izmit, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 25/9/2026. Ảnh: AP

Mbappé phải tập tễnh rời sân chỉ ít phút sau khi ghi bàn thắng thứ 67, nâng cao kỷ lục lập công cho đội tuyển quốc gia trong trận thắng 1-0 này.

Huấn luyện viên đội tuyển Pháp Zinedine Zidane chia sẻ tình hình "không mấy khả quan", và đến 25/9 thì phía Real Madrid chính thức xác nhận kết quả kiểm tra y tế.

Đội bóng Tây Ban Nha thông báo: "Sau các bài kiểm tra do đội ngũ y tế Real Madrid thực hiện đối với cầu thủ Kylian Mbappé ngày hôm nay, kết quả cho thấy anh ấy bị giãn quá mức phần bao sau khớp gối trái".

Phía Real Madrid chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho quá trình hồi phục cũng như phương pháp điều trị sắp tới cho tiền đạo này.

Đội tuyển Pháp sẽ có chuyến làm khách trên sân của Bỉ vào ngày 28/9, trước khi trở về sân nhà Stade de France để tiếp đón Ý vào ngày 2/10 và tái đấu với Bỉ sau đó 3 ngày.