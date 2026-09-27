Vòng bảng Nations League: Tuyển thủ Ireland quyết định ra sân đấu với Israel và đeo băng tang đen

Tại bảng đấu UEFA Nations League 2026-2027, quyết định ra sân đối đầu với Israel của đội tuyển Ireland đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội trong nước trước thềm trận đấu ngày 27/9 (theo giờ địa phương) tại Hungary. Dù đa số cầu thủ bỏ phiếu tiếp tục thi đấu để tránh án phạt từ UEFA, thủ môn dự bị Gavin Bazunu đã quyết định rời đội vì lý do lương tâm. Toàn đội Ireland chọn đeo băng tang đen và quyên góp tiền thù lao từ thiện, trong khi đài RTÉ cắt giảm toàn bộ nội dung phát sóng liên quan để phản đối chiến sự tại Gaza.

UEFA Nations League là giải bóng đá quốc tế chính thức giữa các đội tuyển quốc gia nam thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu (Union of European Football Associations - UEFA) diễn ra hai năm một lần. Giải UEFA Nations League mùa giải 2026-2027 khởi tranh vòng bảng ngày 24/9 với sự tham gia của tổng cộng 54 đội tuyển quốc gia châu Âu, được chia thành 4 hạng đấu (Leagues A, B, C và D).

Ireland chuẩn bị đối đầu với Israel tại Debrecen, Hungary, trong trận đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 27/9 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, buổi họp báo và buổi tập của đội bóng vào 25/9 đã phải hoãn lại hơn 5 tiếng do các cầu thủ tiếp tục tự họp tại khách sạn để tranh luận về chuyện ra sân.

Gavin Bazunu lên tiếng

Gavin Bazunu sau đó xác nhận trên mạng xã hội rằng anh đã rời khỏi đội tuyển. Thủ môn dự bị 24 tuổi cho biết anh cảm thấy "thật sai lầm khi tham gia" các trận đấu này, "xuất phát thuần túy từ niềm tin cá nhân rằng việc sát hại những người vô tội là điều không đúng đắn".

Anh nhấn mạnh lập trường này "không nhằm chống lại người dân Israel hay cộng đồng Do Thái, mà là phản đối những tội ác tại khu vực. Trong đời, có rất ít lần chúng ta có cơ hội đứng lên vì một điều gì đó lớn lao hơn, và tôi thực sự tin rằng đây là một trong những khoảnh khắc đó".

David Courell, Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá Ireland (FAI), chia sẻ trong một buổi họp báo bị hoãn dài trước đó rằng sự "không thoải mái khi thực hiện trận đấu này" từ một cầu thủ giấu tên đã khiến phần lớn đội bóng phải cân nhắc. Ông cho biết các cầu thủ đã tiến hành bỏ phiếu và "đa số áp đảo" đồng ý tiếp tục thi đấu.

"Dựa vào kết quả đó, liên đoàn đưa ra quyết định thay mặt cho bóng đá Ireland rằng trận đấu này vẫn diễn ra như dự định từ trước, bởi chúng tôi luôn muốn hoàn thành lịch thi đấu", ông Courell chia sẻ.

Trong buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng Heimir Hallgrimsson xác nhận có một cầu thủ đang rời đội. "Tất cả các cầu thủ còn lại vẫn tập luyện ngày hôm nay", ông Hallgrimsson nói. "Đây là một cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi chưa đi đến kết luận cuối cùng, nhưng đội bóng vẫn tiến bước, trận đấu vẫn diễn ra và chúng tôi vẫn tập luyện. Sẽ có thêm nhiều cuộc trao đổi diễn ra vào tối nay và có lẽ là cả ngày mai”.

Đeo băng tang đen

Ông Courell cho biết các cầu thủ cảm thấy không thoải mái khi phải đối mặt với những câu hỏi "không liên quan đến bóng đá", thế nên họ đã yêu cầu được miễn các nghĩa vụ truyền thông xung quanh trận đấu ngày 27/9.

"Họ cũng có ý định đeo băng tang đen để tưởng nhớ tất cả các sinh mạng đã mất trong cuộc xung đột", ông Courell nói. "Bên cạnh đó, sẽ có một số phần trong nghi thức trước trận đấu mà họ không tham gia".

Ông cho biết thêm rằng cả các cầu thủ lẫn Liên đoàn Bóng đá Ireland (FAI) sẽ đóng góp một "khoản tài chính đáng kể" cho hoạt động từ thiện, trích từ tiền thù lao thi đấu của hai trận, vốn không mở cửa đón cổ động viên Ireland, cùng trận đấu giữa Ireland và Áo tại Dublin vào ngày 1/10.

Đài phát thanh truyền hình quốc gia Ireland, RTÉ, tuần trước thông báo họ sẽ chỉ phát sóng tối giản các trận đấu gặp Israel để hoàn tất nghĩa vụ hợp đồng, không có chương trình bình luận tại trường quay, không có bình luận viên trên kênh quốc tế, đồng thời không nhận quảng cáo hay tài trợ quanh hai trận đấu này. RTÉ tuần trước cũng thông báo Ireland sẽ tẩy chay cuộc thi Eurovision Song Contest năm thứ 2 liên tiếp để phản đối sự tham gia của Israel.

Áp lực dâng cao

Đội tuyển Ireland đang chịu áp lực ngày càng lớn ngay tại quê nhà, nơi tình cảm gắn bó với người Palestine rất sâu sắc, với những lời kêu gọi tẩy chay hai trận đấu với Israel - trận "sân nhà" của Israel vào 27/9 và trận "sân nhà" của Ireland diễn ra tại Bačka Topola, Serbia vào ngày 4/10.

Vào tháng 6, Liên đoàn Bóng đá Ireland cho biết trận sân nhà của Ireland được chuyển đến một sân trung lập vì "lý do vận hành" và sẽ không có khán giả. Quyết định này đưa ra sau những lời kêu gọi tẩy chay lan rộng, kèm theo động thái chính thức của FAI vào tháng 11 trước đó khi yêu cầu UEFA cấm Israel tham gia các giải đấu cấp câu lạc bộ và quốc tế.

Ông Hallgrimsson chia sẻ: "Có một làn sóng ủng hộ khổng lồ, có lẽ là lớn nhất châu Âu, dành cho Palestine tại Ireland. Và đã có những cuộc biểu tình phản đối việc ra sân kể từ ngày bốc thăm vào tháng 2. Đã có làn sóng phản đối từ ngày đầu tiên không muốn chơi trận đấu này tại Ireland, và đó là áp lực mà các cầu thủ cùng liên đoàn phải gánh chịu. Tôi cảm thấy áp lực ấy lớn lên từng ngày và giờ đây đã chạm ngưỡng vỡ trận".

Tiền vệ Jason Knight của Ireland cho biết sau trận thua 0-1 trước Kosovo vào 24/9, các cầu thủ đang ở trong một tình thế khó khăn và bản thân anh không nghĩ các trận đấu nên tiếp tục diễn ra.

Trước đó, ông Hallgrimsson từng phát biểu: "Chúng ta không chơi bóng cùng nạn diệt chủng, chúng ta chơi bóng chống lại nạn diệt chủng. Chúng ta đối đầu với Israel, chứ chúng ta không đứng về phía Israel". Phát biểu này vấp phải phản ứng dữ dội từ Liên đoàn Bóng đá Israel, cáo buộc vị huấn luyện viên người Iceland thể hiện sự "ngu ngốc, thiếu hiểu biết và đạo đức giả".

Liên đoàn Bóng đá Ireland từng chống lại các lời kêu gọi tẩy chay trận đấu với lập luận rằng đội tuyển có thể phải đối mặt với những hình phạt nặng nề từ UEFA. Ireland là đồng chủ nhà của giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2028 cùng với Anh, xứ Wales và Scotland. Hơn 160 vận động viên thể thao Ireland đã ký tên vào một bức thư ngỏ kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Ireland suy nghĩ lại về quyết định tiếp tục thi đấu.

Tuần trước, các nhóm biểu tình đã tập trung bên ngoài khách sạn của đội tuyển tại Dublin để kêu gọi các cầu thủ tẩy chay trận đấu. Hiệp hội thương mại SIPTU đã trưng bày một tấm áp phích khổng lồ ở trung tâm Dublin ngay bên bờ sông Liffey, nhắn gửi các cầu thủ rằng: "Hãy nghe theo lương tâm của bạn!" và "Đừng chơi bóng cùng nạn diệt chủng", đặt bên cạnh hình ảnh một quả bóng dính đầy máu.

Cựu huấn luyện viên đội tuyển Ireland, Brian Kerr, cho biết Liên đoàn Bóng đá Ireland đã "đánh mất sự tôn trọng của người dân Ireland" vì quyết định tiếp tục thi đấu. Ông nói: "Người dân Ireland và cộng đồng yêu bóng đá không muốn các trận đấu này diễn ra. Tôi nghĩ họ đã bày tỏ rõ quan điểm trong suốt năm qua. Tháng 11 năm ngoái, Liên đoàn Bóng đá Ireland từng đến gặp UEFA và yêu cầu loại Israel khỏi giải đấu dựa trên nguyên tắc đạo đức. Thế nhưng cuối cùng họ lại đi ngược lại chính nguyên tắc đó".

UEFA hiện chưa đưa ra phản hồi về những diễn biến trong ngày 25/9.