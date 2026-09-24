Học và thực hành theo Bác từ cách ứng xử

Thời gian qua, việc học tập và thực hành theo Bác tại Công an phường Móng Cái 3 được cụ thể hóa bằng những hành động nhỏ, thiết thực hằng ngày. Sự chủ động, sáng tạo này đã tạo chuyển biến rõ nét trong tinh thần, thái độ và tác phong phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an phường Móng Cái 3, người dân luôn cảm nhận được sự gần gũi và tin tưởng. Không gian nơi đây được đầu tư khang trang, sạch sẽ, trang bị đầy đủ nước uống và bàn ghế chờ tiện nghi. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai trên tường giúp người dân dễ dàng theo dõi và thực hiện. Đặc biệt, đơn vị còn bố trí riêng "Tủ đựng đồ bỏ quên” để bảo quản tài sản cho công dân.

Công an phường Móng Cái 3 hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua VNeID.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính còn tạo thiện cảm bởi thái độ phục vụ tận tình, chu đáo. Tinh thần "Vì nhân dân phục vụ” được thể hiện rõ qua việc chủ động hỗ trợ người cao tuổi, người dân ở xa và các trường hợp chưa nắm rõ quy trình kê khai hồ sơ trực tuyến, qua đó rút ngắn thời gian chờ đợi cho công dân.

Bà Nguyễn Thị Nga (khu 3, phường Móng Cái 3) phấn khởi cho biết: Đến Công an phường làm thủ tục đăng ký thường trú, bà được các cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo và hẹn trả kết quả đúng thời gian quy định. Cách làm việc chuyên nghiệp, gần gũi ở đây khiến người dân rất yên tâm và hài lòng.

Trung tá Nguyễn Duy Linh, Phó Trưởng Công an phường Móng Cái 3 chia sẻ: Do đặc thù địa bàn biên giới, ngoài các thủ tục hành chính thông thường như cư trú, căn cước, đăng ký xe, an ninh trật tự…, đơn vị còn thường xuyên tiếp nhận và xử lý lượng lớn hồ sơ liên quan đến xuất nhập cảnh và an ninh vùng biên, gây áp lực không nhỏ lên đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân chính quy, thân thiện, tạo sự tin cậy cho nhân dân, tháng 8/2025, Công an phường đã triển khai mô hình "Học và làm theo Bác mỗi ngày trong ứng xử tiếp công dân”. Ban chỉ huy đơn vị đã quán triệt 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm quy trình tiếp dân; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống cho lực lượng trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Từ khi triển khai mô hình đến nay, Công an phường không ghi nhận bất kỳ phản ánh, kiến nghị nào của người dân về thái độ, tác phong tiếp công dân của cán bộ, chiến sĩ. Ngược lại, đơn vị đã nhận được hơn 500 lượt khen ngợi cùng 5 thư cảm ơn từ nhân dân, đánh giá cao sự nhiệt tình, chu đáo trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong 9 tháng đầu năm, Công an phường Móng Cái 3 đã cấp 7.130 giấy thông hành cho cư dân biên giới; tiếp nhận và giải quyết 709 hồ sơ đăng ký phương tiện, 576 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú, cùng hơn 4.000 hồ sơ cấp căn cước cho công dân trong và ngoài địa bàn. Đáng chú ý, 100% hồ sơ đều được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến và trả đúng hoặc trước thời gian quy định.

Công an phường Móng Cái 3 hỗ trợ người cao tuổi khu phố Hải Yên 2 nộp hồ sơ trực tuyến.

Không chỉ tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong tiếp công dân, mô hình còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái. Từ năm 2025 đến nay, Công an phường đã huy động và trao tặng hơn 100 triệu đồng để nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ủng hộ nhân dân Cuba, hỗ trợ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai, chung tay xây dựng nhà tình nghĩa và giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do hỏa hoạn... Qua đó, củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân.

Việc học tập và thực hành theo Bác còn gắn liền với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Điển hình như: Qua công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, Tổ phòng chống tội phạm Công an phường đã nhanh chóng điều tra, thu hồi 1 xe máy bị trộm cắp để trao trả lại cho người dân; làm rõ 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 15 công dân với số tiền trên 600 triệu đồng.

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, Công an phường Móng Cái 3 sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác, từ đó xây dựng lực lượng Công an cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.