Từ ngày 8-19/12 diễn ra Tuần Di sản văn hóa Ngọa Vân 2026

Từ ngày 8 đến ngày 19/12, tại khu di tích am, chùa Ngọa Vân, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh và Công ty CP Du lịch Văn hóa Ngọa Vân Yên Tử sẽ phối hợp tổ chức Tuần Di sản văn hóa Ngọa Vân năm 2026.

Tuần Di sản văn hóa Ngọa Vân năm 2026 có nhiều hoạt động được tổ chức xuyên suốt.

Tuần Di sản văn hóa Ngọa Vân có nhiều hoạt động phong phú như: Chương trình khai mạc và Lễ tưởng niệm 718 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, chương trình “Đêm thiêng Ngọa Vân”, ra mắt 2 ấn phẩm "Thơ, kệ Tam Tổ Trúc Lâm" và sách ảnh nghệ thuật "Di sản - Phật giáo - Đời sống: Hòa quang đồng trần", giới thiệu tác phẩm và giao lưu về di sản thơ, kệ của các vị Tổ Thiền phái Trúc Lâm.

Trong khuôn khổ Tuần di sản còn có hoạt động trưng bày sách, ảnh, tư liệu và các tác phẩm VHNT, hội thơ, trình diễn thơ, giao lưu với tác giả, nghệ sĩ, trải nghiệm thiền trà, xem phim tư liệu và tìm hiểu những tác phẩm VHNT về cuộc đời, hành trạng Phật hoàng Trần Nhân Tông, tọa đàm về Tuệ Trung Thượng Sĩ, chương trình “Về chốn Tổ”, chương trình trải nghiệm trong ngày, hướng tới Lễ kỷ niệm 768 năm ngày đản sinh của Phật hoàng.

Cùng trong thời gian này, Ban Tổ chức sẽ công bố và trao giải Cuộc vận động sáng tác VHNT về Ngọa Vân và Phật hoàng Trần Nhân Tông. Hoạt động được kết hợp với chương trình biểu diễn, giao lưu âm nhạc giữa các tác giả, nghệ sĩ và công chúng, nhằm khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa giá trị di sản thông qua ngôn ngữ VHNT.

Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu di sản bằng nhiều hình thức, từ tưởng niệm, trưng bày tư liệu, tọa đàm học thuật đến các chương trình VHNT và trải nghiệm văn hóa. Qua đó, di sản không chỉ được nhìn nhận như những dấu tích của quá khứ, mà còn trở thành nguồn tri thức, cảm hứng và giá trị có khả năng kết nối với cộng đồng hôm nay. Đồng thời, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và tư tưởng của Phật giáo Trúc Lâm, đưa di sản Ngọa Vân đến gần hơn với đời sống đương đại.

Phạm Học