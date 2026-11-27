Quảng Ninh đoạt giải Đặc biệt tại Festival Tinh hoa ẩm thực miền Bắc

Tại Festival Tinh hoa ẩm thực miền Bắc lần thứ I năm 2026, diễn ra từ ngày 25 đến 27/11 tại tỉnh Tuyên Quang, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đã xuất sắc giành giải Đặc biệt với tác phẩm “Lẩu hải sản 9 tầng”, do Chi hội Đầu bếp thành phố, Nhà hàng Sea Bay và Trường Đại học Hạ Long phối hợp thực hiện.

Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh xuất sắc giành giải Đặc biệt với tác phẩm “Lẩu hải sản 9 tầng”. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Với chủ đề “Rồng thiêng - Ngọc quý của biển”, tác phẩm được đầu tư công phu, sáng tạo, kết hợp nghệ thuật chế biến, trình bày món ăn với câu chuyện văn hóa và sản vật địa phương, tạo ấn tượng với Ban Giám khảo và du khách. Đây là sự ghi nhận nỗ lực quảng bá ẩm thực, sản phẩm du lịch Quảng Ninh, đồng thời thúc đẩy kết nối và kích cầu du lịch thành phố.

Tác phẩm được trình bày công phu, mang đậm nét văn hóa và ẩm thực Quảng Ninh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Festival quy tụ 19 tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và đầu bếp tiêu biểu giới thiệu đặc sản vùng miền. Nhiều đặc sản địa phương được giới thiệu, mang đến cơ hội trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực các vùng miền.

Với thông điệp “Ẩm thực kết nối - Văn hóa thăng hoa - Du lịch phát triển”, Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” lần thứ I năm 2026 kỳ vọng lan tỏa những giá trị ẩm thực đặc sắc. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.