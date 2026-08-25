Chạy quá tốc độ bằng xe quá hạn kiểm định, lái xe bị phạt gần 12 triệu đồng

Một lái xe ở Lào Cai bị xử phạt tổng cộng 11,9 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do chạy quá tốc độ quy định, đồng thời đưa phương tiện quá hạn kiểm định tham gia giao thông.

Khoảng 12 giờ ngày 24/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 279, đoạn qua xã Văn Bàn, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một xe ô-tô tải pickup cabin kép có dấu hiệu vi phạm.

Phương tiện vi phạm được lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là C.S.L., sinh năm 1978, trú tại xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Người này đồng thời là chủ phương tiện.

Lực lượng chức năng xác định ông C.S.L. điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5km/giờ đến dưới 10km/giờ và đưa phương tiện quá hạn kiểm định trên một tháng tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện.

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, lực lượng chức năng xử phạt ông C.S.L. 900 nghìn đồng về hành vi chạy quá tốc độ quy định và 11 triệu đồng về hành vi đưa phương tiện quá hạn kiểm định trên một tháng tham gia giao thông; đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Tổng mức phạt là 11,9 triệu đồng.

Phương tiện vi phạm được cẩu về nơi xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện thường xuyên kiểm tra thời hạn kiểm định, tình trạng kỹ thuật của xe trước khi tham gia giao thông; chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, góp phần phòng ngừa tai nạn.