Quảng Ninh bảo đảm chặt chẽ công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ

Ngày 9/9, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị diễn tập KVPT thành phố năm 2026. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT thành phố, chủ trì hội nghị.

Thực hiện chỉ thị, kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Thành ủy Quảng Ninh, thời gian qua, các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức diễn tập, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị. Đến nay, hệ thống văn kiện diễn tập cơ bản được xây dựng, hoàn thiện; kịch bản các nội dung vận hành cơ chế, thực binh đã được xây dựng, các lực lượng, phương tiện được tổ chức hiệp đồng theo kế hoạch.

Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT thành phố, báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập KVPT thành phố năm 2026.

Cùng với đó, các lực lượng đang tập trung hoàn thiện sở chỉ huy diễn tập, các khu vực thực binh; chuẩn bị công tác bảo đảm thông tin liên lạc, hậu cần, kỹ thuật, an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy… Các nội dung thực binh như xử trí tình huống A2, “Vòm phòng không bền vững”, phòng thủ dân sự, bệnh viện dã chiến và bắn chiến đấu đang được triển khai theo tiến độ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chuẩn bị diễn tập; đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban và lực lượng tham gia diễn tập tiếp tục bám sát kế hoạch, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, công tác chuẩn bị phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, sát thực tế; chú trọng hoàn thiện hệ thống văn kiện, kịch bản, sở chỉ huy và các khu vực thực binh; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện trong quá trình luyện tập, hợp luyện và diễn tập. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát, khắc phục những hạn chế, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tổ chức luyện tập, hợp luyện và diễn tập theo đúng kế hoạch, góp phần tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT thành phố năm 2026. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chính thức dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 15/10/2026.